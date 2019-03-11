▲農民職災保險績效評比，台中東勢農會全國第2，農委會主委陳吉仲（圖中）頒獎表揚。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市各農會辦理「農民職業災害保險」，經行政院農委會辦理績效評比，有4個農會名列全國前20名，其中，東勢區農會更拿下全國第2名，農委會主委陳吉仲11日頒獎表揚。台中市政府農業局表示，市府為減輕農民負擔，幫農民分擔一半的自付保費，歡迎尚未投保的農民，洽詢戶籍所在地農會申請加保。

農業局表示，農民職災保險於去年11月1日開始試辦，農民於田間從事農業工作發生的職業傷害，可獲得傷害給付、就醫津貼、身心礙障給付及喪葬津貼等4項給付，讓農民工作獲得實質保障。

這項保險由被保險人負擔60%保費、中央及市府各補助20%。而市府為減輕農民負擔，加碼補助幫農民分擔自付保費的一半，即市府補助比例達50%，農民每月僅需付7.5元，即可享有農民職災保險的保障。

農業局指出，農民職災保險開辦至今，台中市約1萬2000多位農民申請參加，投保率約12%，東勢、霧峰、大安及外埔區農會，績效名列全國前20名，其中台中市績效第一的東勢區農會，更是在2個多月內辦理加保2600多人，績效全國第二，努力值得肯定。