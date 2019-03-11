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正妹盧苡甄回鄉當「青農」　父女合作拚有機農產品新通路

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▲ 正妹盧苡甄助父當「青農」 父女合作拚有機新通路。（圖／新北市農業局提供）

▲ 正妹盧苡甄助父當「青農」，父女合作拚有機新通路。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市營養午餐有機蔬菜政策提供有機農場穩定的通路，建構有前景的有機產業，吸引許多青農加入有機行列，淡水區正妹青農盧苡甄也追隨父親盧建和的腳步，共同經營牛埔有機農場。2012年通過有機驗證，為最早開始配合供應學校營養午餐的有機農場。

▲ 正妹盧苡甄助父當「青農」 父女合作拚有機新通路。（圖／新北市農業局提供）

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23歲的女兒盧苡甄從小看著父親農忙、配送蔬菜及擺攤，甚至到學校擔任有機達人教小朋友認識有機農業，便立志要加入有機產業。求學過程中，選讀高職園藝科及嘉南藥理科大環境資源管理系，2018年6月畢業後，即投入有機農場，分擔父親的工作，主要負責包裝配送、擺攤及網路行銷的工作。

盧苡甄表示，剛投入這個產業，還有很多事情需要摸索，尤其擺攤販售的「眉角」特別多，要符合各個市集不同擺放方式的規定，且還要思考如何擺得好看吸引顧客駐足。另外，如何溝通消除消費者的疑慮，並培養熟悉顧客回流，更是現在正在學習的課題。近期盧苡甄積極開發新通路，除了透過FB粉絲專頁經營網路通路，也正在洽談主流超市上架當中。

▲ 正妹盧苡甄助父當「青農」 父女合作拚有機新通路。（圖／新北市農業局提供）

她的父親盧建和表示，市府提供穩定營養午餐通路，讓農友可以安心生產，他們自己也很積極拓展多元通路及提升產品品質，不只學生能吃到有機蔬菜，讓民眾也能享受優質的有機農產品。

新北市政府鼓勵青年及農友加入有機農產業，可向農會提出申請租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。

欲購買新鮮在地的有機蔬菜，可至農場攤位購買，每周四在板橋火車站248農學市集攤位及每周六在淡水捷運站農夫市集，詳情請洽「牛埔有機農場」，電話：02-2621-6513或搜尋「牛埔有機農場」FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/natural.url/

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關鍵字：新北,淡水,農場,有機

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