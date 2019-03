氣前妻！地產大亨紐約市區高掛「新婚妻美照」　路人：浪費錢

▲ 麥克洛在公園大道432號掛上與新婚妻子的照片。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

富豪們對付前任的方法百百種!美國81歲的地產開發商麥克洛(Harry Macklowe)上周四新婚,近日便將自己和妻子朗多(Patricia Landeau)的巨幅美照印在寬24英尺(約7.3公尺)、長42英尺(約12.8 公尺)的聚酯網眼布上,高掛在紐約曼哈頓精華地段的建物外牆。除了高調示愛,他還想要氣氣前妻。

對於這件事,不少路人覺得很浪費錢。一名學生諾提居(Halle Mae Nottage)表示,「有錢想這麼做就請便吧。但看到有人把錢花在這麼膚淺的事上,讓人很難過,因為還有更大、更重要的事值得花錢。」另一名學生寇奇(Teya Goakey)則說,「如果我有這些錢,我不需要全紐約市的人都看到我和另一半的臉印在大樓上。這是私事,我不需要整個城市都知道我的婚禮。」

Tomorrow's cover: Billionaire Harry Macklowe plastered a giant billboard with his bride-to-be outside ex-wife Linda's Park Ave. pad https://t.co/WMKOGq2LFP pic.twitter.com/dWH1sI9zNa

Every billionaire IS a policy failure.



Real Estate Mogul Taunts Ex-Wife With 42-Foot-Tall Photo of New One - The New York Times https://t.co/waD307IpmN