氣前妻！地產大亨紐約市區高掛「新婚妻美照」　路人：浪費錢

▲ 麥克洛在公園大道432號掛上與新婚妻子的照片。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

富豪們對付前任的方法百百種！美國81歲的地產開發商麥克洛（Harry Macklowe）上周四新婚，近日便將自己和妻子朗多（Patricia Landeau）的巨幅美照印在寬24英尺（約7.3公尺）、長42英尺（約12.8 公尺）的聚酯網眼布上，高掛在紐約曼哈頓精華地段的建物外牆。除了高調示愛，他還想要氣氣前妻。

對於這件事，不少路人覺得很浪費錢。一名學生諾提居（Halle Mae Nottage）表示，「有錢想這麼做就請便吧。但看到有人把錢花在這麼膚淺的事上，讓人很難過，因為還有更大、更重要的事值得花錢。」另一名學生寇奇（Teya Goakey）則說，「如果我有這些錢，我不需要全紐約市的人都看到我和另一半的臉印在大樓上。這是私事，我不需要整個城市都知道我的婚禮。」

Tomorrow's cover: Billionaire Harry Macklowe plastered a giant billboard with his bride-to-be outside ex-wife Linda's Park Ave. pad https://t.co/WMKOGq2LFP pic.twitter.com/dWH1sI9zNa — New York Post (@nypost) 2019年3月7日

Every billionaire IS a policy failure.



Real Estate Mogul Taunts Ex-Wife With 42-Foot-Tall Photo of New One - The New York Times https://t.co/waD307IpmN — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 2019年3月11日

麥克洛與新婚妻子拍了照片後相當滿意，於是開始考慮要用什麼方式來展示這幅美照。麥克洛受訪時表示，「我的妻子看起來非常美，我很喜歡我的照片。」「我當時想，我擁有一棟樓，何不掛在我自己建築上呢？」根據離婚法庭的裁決，麥克洛的前妻有權解約。

麥克洛表示，有男性朋友的妻子也說想要有巨型照片示愛的待遇，也有一些女性朋友說過一樣的話，「我從對街鄰居那裡收到一封電郵說，『我希望我的丈夫在情人節那天為我做這件事。』」

麥克洛和前妻結婚超過50年，2016年宣布離婚，官司打了14周，直到去年12月才結束。紐約州最高法院法官裁定兩人賣掉藝術收藏，包括畢卡索、安迪沃荷等名家作品，將20億美元（約新台幣621億元）財產分掉。這棟大樓位於公園大道432號（432 Park Avenue），他的前妻原本想購買78樓的一間公寓，也簽了合約。

Harry Macklowe and Patricia Landeau host reception dinner at their future apartment https://t.co/e7TUXVgkj0 pic.twitter.com/7zFYoK1xlt — New York Post (@nypost) 2019年3月8日