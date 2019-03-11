產學合作財政部要課5%營業稅！教育部反對：這很怪

▲財政部今年1月初核釋，各校產學合作須依法課徵5%營業稅。（圖／記者張一中攝）

記者許展溢／台北報導

財政部今年1月初核釋，學校依教育部訂定「專科以上學校產學合作實施辦法」規定，所辦理各項產學合作事項所取得收入，須依規定徵免營業稅，其中，技術移轉及智慧財產權運用所取得收入，須依法課徵5%營業稅。立委蔣乃辛今（11日）不滿質疑政府有這麼缺錢？到底是國家未來發展重要，還是這一點點稅收重要？

今天立院教育及文化委員會進行教育部業務概況報告，蔣乃辛當場質問教育部長潘文忠，財政部提出大學產學合作須依法課徵5%營業稅，完全是扼殺大學研究產學合作，更會 「造成產學落差」， 難道這是財政部要做的事情？且到現在都沒有看到教育部出來講話。

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蔣乃辛指出，受少子化影響，大學學生數持續降低，學費調漲，校方還要自籌資源，但這樣的政策完全是在打擊大學士氣，雪上加霜，且產學合作要付出這麼多時間、空間跟人力，課這樣一點點的稅，對國家稅收是能有多少幫助？而教育部又能補多少？

▲蔣乃辛不滿認為，對各校產學合作課稅，完全是在打擊學校士氣。（圖／記者許展溢攝）

潘文忠表示，支持學校的產學合作、研究幫助國家經濟產業等發展，近期確實有很多校長反映該問題，對於解決學用落差，及後續學術經濟國家等發展，在這樣狀況下發展可能不適合用全國一個課稅基準來看待此事，而且還會增加很多人力成本，後續會針對財政部公布的辦法去積極、努力深入了解並溝通。

教育部表示，目前1年產學合作有370億元。教部次長劉孟奇認為此事「釜底抽薪」，已跟財政部開過會協調，當場請財政部注意，營業稅法第8之31條「經主管機關核准設立之學術、科技研究機構提供之研究勞務」應為「免徵營業稅」。劉孟奇說，本來財政部就不會去課到這方面的稅，現在有種發現可以課了去課，實在「很怪」，財政部也可去估計到底會課多少稅，也不見得能增加多少，尤其各校產學合作都處於正在起步狀態， 從法不談，以教育部立場覺得這是殺雞取卵。