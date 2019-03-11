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黃國昌怒爆師大動員學生助選王金平　教育部：釐清後會處置

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▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許展溢攝）

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣師範大學遭立委黃國昌爆職員違反行政中立、濫用行政資源，動員學生幫立委王金平參選總統活動，引發師大學生會抗議。教育部長潘文忠今（11日）表示，公務人員應秉持行政中立原則，針對此事教部會再深入了解、釐清，若有教職員用到公共資源，將會要求做處置。

黃國昌在臉書PO出師大秘書室請假證明書，怒批師大到現在還一直硬拗，說沒有違法、教職員生都是「休假自主參加」，黃國昌質疑，那這張師大教授轉來學生提供的「公假證明書」難不成會是假的嗎？師大又憑什麼出具這張「公假證明書」呢？這是哪門子的公假？

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潘文忠今天出席立法院教育及文化委員會報告業務概況對此指出，基於行政中立規範，公務人員應秉持行政中立原則，這是所有公務人員須謹守的規範，現在傳出師大學生參與整個競選造勢活動，以規範而言，如有學生被強迫或動用資源，是已牴觸到法規。

▲▼師大秘書室公假證明書，協助王金平參選。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲黃國昌在臉書發文指出，師大職員違反行政中立，動員學生幫王金平參與競選總統活動。（圖／翻攝黃國昌臉書）

潘文忠說，學生是以公假方式參與競選活動不是構成公假理由，這部分教部會再請學校釐清，深入了解教職員部分是用個人假別？還是用到公假或公共資源並依法處置，看到底是否為職員個人行為，及有無追究必要，釐清後會要求做處置。

另外，有部分教師也提出年改議題，潘文忠表示，各界都很關注，相關訊息包括總統府等中央單位都做了回應，目前公務人員、教師都同樣在改革的相關規範裡， 這部分年金改革辦公室會去做更多評估。

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關鍵字：師範大學,王金平,教育部,潘文忠,黃國昌,造勢活動,參選,公務人員,行政中立,規範

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