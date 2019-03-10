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河南某大學排「勞動課」要大一生打掃校園　陸網：清潔工請不起？

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▲▼河南某大學排「勞動課」要大一生掃校園　陸網：學校沒清潔工？（圖／梨視頻）

▲參與「勞動課」的大一生正在打掃校園。（圖／梨視頻）

大陸中心／綜合報導

河南的某所大學在新學期推出1學分的「勞動課」，要求所有大一新生打掃校園衛生，希望加強學生對勞動的重視。不過這樣的舉動卻讓大陸網友覺得，「學校沒有清潔工嗎？這是什麼要求」「再輪流炒菜，輪流講課，食堂和老師也能下崗了」。但也有人力挺學校，「掃個地委屈了嗎？」

▲▼河南某大學排「勞動課」要大一生掃校園　陸網：學校沒清潔工？（圖／梨視頻）

▲河南牧業經濟學院。（圖／梨視頻）

綜合陸媒報導，河南牧業經濟學院有學生爆料，學校要求所有大一學生停課打掃衛生。現場打掃的學生表示，上午掃兩小時、下午掃兩小時，「掃完也不能先離開，得等時間到才能回家」，以學院為單位輪流掃，一班負責一個區域，沒有通過還得重修這「1學分」。

對此，校方農林經濟管理學院袁三軍老師表示，這是學校根據2018年全國教育大會中，所提出的勞動教育規劃而成，這個「勞動週」是全校統一的活動，2018級新生都有這個課程，「雖然不上課，但也是一個教學」。

▲▼河南某大學排「勞動課」要大一生掃校園　陸網：學校沒清潔工？（圖／梨視頻）

▲打掃完的同學就蹲在路邊等「課程時間到」。（圖／梨視頻）

面對學生「打掃乾淨也不能走」的說法，袁三軍說，「這是一種維護，不是打掃完就沒事了」，是讓學生透過勞動，學到一點東西，進而養成勞動習慣。

校團委副書記王鑫磊表示，學校在課程安排中，勞動這塊做的比較少，推出「勞動週」就是要加強學生對於勞動相關內容的關注，這也不是停課打掃衛生，是叫「勞動課」的一門課程。

▲▼河南某大學排「勞動課」要大一生掃校園　陸網：學校沒清潔工？（圖／翻攝自微博）

▲部分大陸網友覺得課程很不合理。（圖／翻攝自微博）

消息一出，不少大陸網友對於校方安排不是很認同，紛紛在微博留言，「學校沒有清潔工嗎？這是什麼要求」「保潔人員請不起了？」還有人說，「再開個廚藝課，食堂都不用請人了，再開個領導力課，讓校長滾蛋吧」「為什麼要強制上這種勞動課？」

同時，也有一群力挺學校的聲音在，「贊成派」網友表示，「我大學也有這種勞動週」「勞動怎麼了？現在大學生這麼金貴了」「勞動一下也挺好的」。

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關鍵字：打掃,掃地,大學,勞動課,河南,河南牧業經濟學院,清潔工

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