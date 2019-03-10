快訊／菜販酒駕撞死三重晨運婦！籌不出50萬保金　檢警改聲押

社會中心／綜合報導
新北市三重10日清晨又傳酒駕奪命意外，曾有酒駕前科的呂姓男子（55歲），清晨5時許從淡水住家駕車準備要到三重果菜市場批貨，行經中正北路時疑因天色昏暗，猛力撞上出門晨運、正要過馬路的呂姓婦人（64歲），當場害其噴飛10公尺慘死。警方經酒測，發現呂男酒測值達0.18毫克，依公共危險罪嫌及過失致死罪送辦；檢警複訊後，原裁定50萬元交保，但呂男卻籌不出保釋金，因此檢方改向法院聲請羈押。
▲呂姓男子酒駕撞死老婦，被依過失致死、公共危險罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）
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新北市三重10日清晨又傳酒駕奪命意外，曾有酒駕前科的呂姓男子（55歲），清晨5時許從淡水住家駕車準備要到三重果菜市場批貨，行經中正北路時疑因天色昏暗，猛力撞上出門晨運、正要過馬路的呂姓婦人（64歲），當場害其噴飛10公尺慘死。警方經酒測，發現呂男酒測值達0.18毫克，依公共危險罪嫌及過失致死罪送辦；檢警複訊後，原裁定50萬元交保，但呂男卻籌不出保釋金，因此檢方改向法院聲請羈押。
▲呂姓男子酒駕撞死老婦，被依過失致死、公共危險罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）
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