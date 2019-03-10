快訊／菜販酒駕撞死三重晨運婦！籌不出50萬保金　檢警改聲押

日前才針對76名酒駕累犯，到板橋殯儀館進行道路安全講習，新北市三重區又發生酒駕撞死人憾事。三重區一名男子駕駛休旅車行經中正北路時，撞上一名過馬路的婦人，緊急送醫後宣告不治，男子經酒測為0.18毫克，警方調查男子曾酒駕被抓，訊後將吊銷他的駕照並依公共危險罪、過失致死罪移送偵辦，新北地檢署訊後諭令50萬元交保，但呂男沒錢保釋，檢方認為有逃亡之虞，晚間將他聲押。