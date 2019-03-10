16歲弟遭酒駕撞殺！肇事男「輕浮掏2萬」想和解　哥怒：把弟弟還我

▲酒駕的李男筆直猛撞，還辯稱「我沒看到有東西」。（圖／翻攝爆料公社）

記者莊智勝／綜合報導

16歲的年輕生命只值2萬塊？一名男子透過好友在臉書爆料公社沉痛PO文，表示就讀高中的弟弟1月外出時遭到酒駕男子撞到重傷、昏迷不醒，在加護病房搶救多天後還是上了天堂；但令他難以接受的是，肇事者自始至終態度都相當輕浮，不但從沒到醫院探視過弟弟一眼，甚至在保釋後還漫不在乎地掏出了2萬元前來和解，氣得他怒轟「那我把我積蓄全給你，你把我弟還給我！」

家住新北市三峽的死者哥哥透過朋友在爆料公社代為PO文，表示弟弟是個年僅16歲的高二生，同時也是個運動員，108年1月5日當天，弟弟騎著機車外出載同學到家中烤肉，不料卻在回程會車時，遭到酒駕的李男毫不減速、筆直撞上，當下機車右側全毀、雙避震全斷，而李男的座車則右側保險桿撞爛，擋風玻璃也破碎。

▲弟弟的機車側面幾乎全毀，雙避震也斷光，足見當下撞擊力道相當猛烈。（圖／翻攝爆料公社）

「我在軍中，明明一切都好好的，突然二弟就打電話來，說出事了！」哥哥說，當下弟弟被強大的撞擊力道撞到重傷昏迷，躺在醫院全身插滿管線與死神拔河，雖然弟弟無照騎車也有錯，但按照李男當下駕車的方式，就算今天弟弟是走路，仍是閃避不及；而肇事的李男被確認是酒駕後還不以為意，辯稱自己沒看到東西，直到撞到了才知道有人，讓家人完全無法接受。

哥哥表示，弟弟在醫院搶救時，李男從頭到尾都沒有探視過弟弟一眼，甚至在交保獲釋、弟弟走了之後，李男態度也極度輕浮，拿著2萬塊大剌剌地現身要談和解，「你拿那2萬塊，到底是什麼意思？如果錢可以解決，我把我所有積蓄都給你，你把我弟還給我好嗎？原來一條16歲的生命，就只值2萬塊？」

「弟弟才16歲，他的人生都還沒開始，還沒跟他喜歡的女生親口告白、比賽還沒拿到金牌，還沒開啟他人生的旅程，如今什麼都沒有了，因為酒駕，他走了！」哥哥悲憤痛訴，酒駕的李男至今完全沒有受到任何懲罰，只是在事發當天被帶進警局，沒多久後就立刻交保獲釋，到現在仍是一點事情都沒有，「我們正在循法律途徑中，我不求什麼，只求讓肇事者受到該有的懲罰、讓更多然看見酒駕的可惡！」

針對台灣酒駕頻傳，網友也再度發出怒吼，「請台灣高官重視好嗎，很多無辜的生命都斷送在酒駕上面」、「2萬就可以換一條命嗎？叫他去死好了啦」、「無照固然是錯，但酒駕更敗類」、「真的很無力，酒駕肇事每天都在報，但為何都無法改變呢？」、「2萬就想和解真的太扯，那他如果也被撞死，給他2萬塊，他家屬能接受嗎？」

▲弟弟遭撞後重傷陷入昏迷，經搶救多日仍是宣告不治。（圖／翻攝爆料公社）