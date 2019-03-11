哈佛大學研究「成為廢物」的九大根源！猶豫不決、拖延症...

▲常見的九大壞習慣會成為成功路上的絆腳石。（示意圖／免費圖庫pakutaso，下同）

大陸中心／綜合報導

常常有人會思考，為什麼自己離成功那麼遠呢？哈佛大學研究出「一個人成為廢物的九大根源」，給苦惱的人一點參照。其中有猶豫不決、拖延、三分鐘熱度、害怕拒絕、自我設限、逃避現實、總找藉口、恐懼、拒絕學習。微信公眾號《中信書院》梳理了該九大根源。

一、猶豫不決

比魯莽更糟糕的是猶豫不決。

像牆頭草一樣搖擺不定的人，無論其他方面多麼強大，在生命的競賽中總是容易被那些堅定的人擠到一邊，雖然雷厲風行難免會犯錯，但比什麼也不敢做強。英國哲學家懷海德（Whitehead）曾說過「畏懼錯誤就是毀滅進步。」

▲ 「今日事今日畢」是個好習慣。

二、拖延

很多時候拖延就是逃避問題和懶惰，把眼前的困難放大，望而卻步，抱著能拖一天是一天的心態找各種藉口逃避，例如「無聊的工作」、「苛刻的老板」、我太忙」、「隔一天在做也沒關係」等等。

這隨之而來，我們會陷入「工作越來越無趣」，「人生越來越無聊」的泥潭中，會愈加懶惰，愈加消極，會掉入懊悔過去和幻想未來的陷阱中。時間累積會產生更加強烈的負罪感和自我否定讓人越來越焦慮。著名思想家羅曼·羅蘭曾說，「懶惰是很奇怪的東西，它讓你以為那是安逸，是休息，是福氣；但實際上它所給你的是無聊，是倦怠，是消沉。」

三、三分鐘熱度

有句話說「世界上有80%的失敗都源於半途而廢」。「三分鐘熱度」的人不過是從來沒有體驗到堅持做一件事成功後帶來的喜悅，因為堅持的過程總是枯燥又充滿挫折的，人的天性又是好逸惡勞，比如「購買了一本好書，可惜得是到現在都還沒開始讀……」、「下決心健身減肥，差不多在5天之後就放棄了」等。几乎所有的人都有過「雄心勃勃地制定計劃，心灰意冷的放棄計劃」的經歷。

▲害怕被拒絕可能是自尊心在作祟。

四、害怕被拒絕

不少人會有厚重而脆弱的自尊。大多數時候，我們在人際關係中感受到的「痛」，都和「感到被拒絕」有關。有時這種拒絕是很顯然的，比如愛人突然的離去；或者被朋友背叛和疏遠，而有時這種拒絕也可以是很細微的，比如你給了對方一個微笑的眼神，對方卻移開了目光；或者你鼓起勇氣給對方發了一個條簡訊，對方卻過很久才簡短回復。

一個能放下自尊去做事情的人，是專注目標成果導向的人；而把自尊心放在第一位的人，在人際交往做事情的時候，總關注在他人對自己的態度。所以，一個人越是百無一用的時候，越執念於那些無足輕重的底線與小自尊心。

五、自我設限

自我設限就相當於殺死自己的潛能力。常有人這樣說，「我想做A，但是我怕做不到，因為B、C、D種原因」，但他們還沒去做之前，就先否定自己，並給自己找了一堆不付出努力的理由，而所有的平庸與低成就都是自我設限的結果。

在自己的心裡默認一個「高度」，這個「心理高度」常常暗示自己，「這件事情我肯定沒辦法做好，就做到差不多就可以了」。這種心理暗示可以幫你阻擋任務失敗帶來的挫敗感，暫時維護你的自我價值感，但是，卻剝奪了你「往上再走一步」的成功機會。

▲做過多的白日夢會讓人失去打拼動力。

六、逃避現實

白日夢患者逃避現實的人第一個特徵是喜歡隨心所欲，無拘無束的生活，但說白了就是向往遊手好閑的生活；第二個特徵是沉迷遊戲或是魔幻小說，但它們可以引領你走進那個神奇浩繁的世界，讓你逃避日常現實生活；第三是覺得現實世界很殘酷，但這是逃避現實者的常見特徵，在追尋白日夢的時候常常會遭受來自現實生活的打擊；四是無法面對不確定環境，而那是因為在你營造的白日夢裡，你才能找到確定感和安全感。

有句話說，人的悲劇在於眼高手低。大多數人激動時在幻想中睥睨天下，日常生活中卻沒法鼓起勇氣和每個週末早上都要拿電鑽鑽牆的鄰居好好談一談。

七、總找藉口

很多人犯了錯誤，第一反應就是自我辯護。文內提到，回憶了三十幾年來認識的喜歡找藉口的人，發現他們都有一個共同的特點，即沒有強烈的事業心，沒有執著的追求，人生沒有一個堅定的信念。

不承擔，要退縮，就迫使他們找藉口。因為找藉口是最容易辦到的事情，這是掩飾自己無知的方法，然後從中尋找自我安慰。

八、恐懼

恐懼其實是謹小慎微的懦弱。這類人在工作中總有這樣的感受，例如害怕被上司批評、害怕別人覺得自己無能、害怕被別人知道自己的缺點、在意他人的評價、害怕犯錯、害怕自己的付出得不到回報。但這其實就是心智的弱小，不願意面對挫折感。

九、拒絕學習

學習需要動腦筋，自我成長需要不斷和自己作鬥爭，這個過程肯定「不好玩」，因此很多人會想「還不如舒舒服服躺在家玩手機看電影」，然後等看到同齡人薪資比你高、生活過的比你好時，你又在社群網站感嘆時運不濟。