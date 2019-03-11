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電梯下墜！2小學女童困18分鐘抱頭自救　獲讚「大人都做不到」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

大陸中心／綜合報導

遇到電梯突然下墜該怎麼辦？湖北省襄陽市兩名小學女童本月1日搭乘電梯時遇到下墜事故，但她們沒有驚慌失措，反而很快用手抱頭蹲下，再按下警鈴並打電話向家人求救，冷靜的表現連大人們看了都忍不住大讚，「這段（監視器）影片我看了3遍，我們做不到的，她們做到了。」

電梯下墜2女童自救獲讚「大人都做不到」。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女童發現電梯出現異常狀況。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

監視器畫面中，揹著書包的兩名女童站在電梯裡，其中一人似乎發現異狀，盯著樓層按鈕的控制面板看了看，接著立即用雙手抱住頭部原地蹲下，等到下墜的情況減緩，才站起來按鈴求救，然後繼續抱頭蹲下，同時打電話告知家人，最後靜靜在電梯裡等待救援。

根據《梨視頻》等陸媒報導，女童們在電梯裡一共受困18分鐘，但她們冷靜的表現讓大人們看了都忍不住大讚。一名薛姓住戶提到，這段影片他看了整整3遍，「我對孩子們的沉著、冷靜、不慌張所感動，我們大人有的都做不到，她們做到了，這是比書本知識還要好的生動教育課。如果是大人被關（在電梯裡）18分鐘，那個心情可想而知，更何況是兩個孩子。」

電梯下墜2女童自救獲讚「大人都做不到」。（圖／翻攝自梨視頻）

▲接著兩人立即原地抱頭蹲下。

這段自救畫面在網路上傳開，大部分的網友也紛紛留言稱讚兩位女童的機警反應，「小孩子的安全教育特別重要，日常生活中家長和老師都要注意」、「大人的話，這個時候應該就在踹門了」、「想起之前那個把電梯尿到故障的屁孩，簡直是鮮明的對比」。

而萬山消防中隊代理指導員胡威也提到，女童們的表現很不錯，因為下墜過程中用雙手抱頭，可以防止頭部受傷，如果民眾遇到相同的狀況，也可以兩腿微彎、背部緊貼牆面，這個動作可以防止腿部的韌帶拉傷，也能保護脊椎，防止下墜中造成的衝擊傷害。

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關鍵字：電梯,湖北,襄陽

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