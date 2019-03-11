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社會 社會焦點 保障人權

校長老師同吃桌菜沒事　豐原高中15學生疑染諾羅

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▲▼台中市豐原高中。（圖／翻攝自GoogleMap）

▲豐原高中139名學生返家後出現身體不適，其中15名學生疑似感染諾羅病毒。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者陳玉／台中報導

11日更新後續內容

教育局表示，截至11日中午12點止，出現腸胃不適症狀者總計139人，有79人就醫、其中15名學生疑似感染諾羅病毒，目前衛生單位已採檢送驗，才能確定為食物中毒或是諾羅病毒；校方表示，6日到8日戶外教學，期間師長與學生吃的食物都一樣，但學生有2次自由活動時間，初判可能這2個時間點較可疑。

校方指出，6日晚會結束後，學生可到墾丁大街逛街，而8日學生於遊樂區有自由活動時間，這2個時間點較可疑，因同行20餘名師長與500多名學生都是吃團體桌菜，但校長與帶隊老師都無出現身體不適症狀，學校第一時間接獲家長反映也積極協助處理，而11日高二生全部停課一天，昨日與今日都已派人在二年級15班教室內消毒，預計下午會再進行一次消毒，明天將恢復上課，但學生若感到不適，還是可在家休息。

台中市教育局長楊振昇受訪表示，校方第一時間就跟教育局回報並做停課處理，將會持續關心學生就醫、衛生單位採檢送驗結果。

▲台中市教育局長楊振昇。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市教育局長楊振昇11日受訪表示，會持續關心學生就醫結果。（圖／記者陳玉攝）

豐原高中546位高二生6日到8日於南部畢業旅行，76名學生返家後陸續出現不適症狀，其中8名學生出現上吐下瀉立即就醫，目前仍有3學生住院觀察中，院方已採樣送檢，以釐清是食物中毒或感染諾羅病毒；校方表示，11日全體2年級停課1天，並要求感染學生在家休息至症狀解除24至48小時後才能返校上課。

豐原高中校長羅瑞宏表示，高二有15班、546位學生，6日到8日參加畢業旅行，於8日傍晚6點返校並自行回家，9日學校陸續接獲家長反映有學生出現腹瀉、發燒、嘔吐等身體不適症狀，校方也請導師逐一致電詢問該班學生情況，總計共有76學生出現不適症狀，其中8位學生上吐下瀉情況嚴重，9日晚間10點多陸續到豐原醫院就醫，院方表示，目前仍有3名學生住院中，因檢驗結果未出爐，醫師先以症狀治療。

衛生局表示，目前已派員到學生於高雄、屏東用餐地點，並通報當地衛生局進行稽查，而檢體已送驗，需經疾管署實驗室檢驗，才能了解是否為食物中毒還是諾羅病毒，目前檢驗結果未出爐，將持續追蹤學生就醫結果。

衛生局也指出，市府將啟動食物中毒調查，並請豐原醫院協助個案檢體採集，每日監測並回報各師生健康狀況，如有新增個案續立即通報，全校每日進行消毒，均使用稀釋漂白水1000至2000ppm消毒教室、廁所、水龍頭，早上及下午各一次，呼籲師生用餐前須洗手，勿共食、共用碗盤茶杯及勤洗手觀念。

校方也說，會持續加強宣導校內師生於用餐前後、如廁後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，生病應戴上口罩，教室環境加強消毒，做好防治工作。

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關鍵字：豐原高中,食物中毒,畢業旅行

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