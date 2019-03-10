統一烘焙盃校際烘焙大賽　弘光科技大學得獎

▲「第一屆統一烘焙盃校際烘焙大賽」，由弘光科技大學陳彥銘、莊富凱及經國管理暨健康學院謝詠欣、許芳菱兩組技壓群雄奪得「評審團大獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

統一麵包主辦創新上架分潤制度的「第一屆統一烘焙盃校際烘焙大賽」，3月10日上午在穀研所舉行總決賽，全台校際12強隊伍同場競技，展現烘焙技藝，發揮創意巧思，精心設計大獎麵包，決賽過程歷時4小時，由弘光科技大學陳彥銘、莊富凱及經國管理暨健康學院謝詠欣、許芳菱兩組技壓群雄奪得「評審團大獎」。

統一麵包表示，這次參賽作品中，無論是台式麵包或歐式麵包，處處可見學生們展現絕妙的創意，巧妙運用了混搭食材將新穎概念一同帶入麵包內，烘焙出兼具傳統與創新的不同風味，實在令人驚艷。

主辦單位更是開心地表示，在這場精彩的校際賽事中，看見了校園學生的烘焙實力，而本屆榮獲「評審團大獎」二款作品不論在技術或創意上都具備穩健與成熟，未來統一麵包將協助進行產品上架美味與量化的調整，將有機會實現小七超商上架銷售，讓學生麵包走出校園，有機會成為烘焙市場上耀眼的明星商品！

這場由統一麵包主辦「統一烘焙盃校際烘焙大賽」是針對大專院校（含研究所）在校學生所舉辦的烘焙賽事，創新上架分潤制度，祭出20萬元總獎金及有機會獲得於7-11上架180天銷售分潤，鼓勵更多學生創意烘焙作品走出校園，有機會成為市場上耀眼的明星商品！成功激起學生創業圓夢熱情，吸引了30所學校123組隊伍參加預賽徵選，最終12組隊伍晉級決賽，競爭激烈。

本次賽事晉級12強隊伍中共計有9所大專院校，分別來自台灣海洋大學、經國管理暨健康學院、馬偕醫護管理專科學校、弘光科技大學、中台科技大學、南台科技大學、長榮大學、正修科技大學、高雄餐旅大學的24位頂尖校園烘焙高手參與決賽，1月10日晉級名單公佈後，引起校園廣大迴響，激起校際間學生創業圓夢熱情，各校學生、社團紛紛發動集氣應援活動，祝福自己學校選手能成功奪下首屆「評審團大獎」前進小七，為校爭光！

決賽頒獎記者會上參與決賽的12強隊伍齊聚一堂，除了互相勉勵並祝福「評審團大獎」得獎選手們，許多選手們更是表態「我們明年見！」報名參賽意願堅決誓為圓夢而戰！主辦單位統一麵包則表示這不單是一場專屬學生的烘焙競賽，更是一個讓學生作品能在7-ELEVEN被看見及販售的機會，讓大專莘莘學子擁有一個夢想成真的舞台！期盼第二屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」將號召更多校園烘焙高手一起加入，實現小七上架夢！