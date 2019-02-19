「中國是否將占領台灣？」　英教授：兩岸可能今年爆發戰爭

▲ 習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

中國國家主席習近平在今年1月發表的《告台灣同胞書》中提到「台灣是中國一部分」、「祖國必須統一，也必然統一」。《外交》雜誌以「中國是否將占領台灣？」為題指出，美國、中國大陸及台灣對於統一問題，均有「一廂情願」的想法，這可能讓兩岸在2019年爆發戰爭。

英國曼徹斯特大學中國政治教授葛小偉（Peter Gries）與該校東亞政治博士候選人Tao Wang在文中指出，台灣似乎相信，中國大陸沒有攻台計畫；大陸似乎認為，如果進逼台灣，由於川普採取「美國優先」政策，美國會坐視不管；美國總統川普則覺得，自己能在兩岸議題上惹事，而不需承擔後果。作者提到，三方上述這些「一廂情願」的想法，會讓兩岸衝突的可能性升高。

習近平在《告台灣同胞書》中說，將以和平的方式實現統一，但「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。文章指出，所謂的「和平統一」難以捉摸，蔡英文當選總統後，許多大陸人對和平統一失去耐心，更有部分民族主義者認為，北京占領台灣的機會很短暫，讓武力統一的呼聲高漲。

文章最後指出，「中國大陸能不經一戰就武統台灣」的想法是幻想的、危險的，北京在台灣周邊加強軍事和經濟圍堵，很可能挑起美國的反應，到時候大陸在內部民族主義的壓力之下，會覺得有必要回應，導致情勢快速失控。兩位作者警告，各方必須警醒，以免落入一場大家都不希望發生的衝突之中。