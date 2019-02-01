8成肖年郎連假只想宅廢在家！？ 搭配「這一味」組合爽度飆高





圖、文／統一提供



年假就是要大團圓、出門踏青、和親戚小孩闔家歡樂的一起玩耍?? 一份最新出爐的網路趣味調查指出，比起傳統踩春拜年的熱鬧行程，近7成4的受訪者寧願一個人在家耍廢！尤其包紅包的存款大失血、出門踏青滿坑滿谷的人潮，更成為9成的人不想外出最好理由！此次調查更廣蒐大家宅在家耍廢的必備物品，除了香氛精油、毛孩寵物等配備光榮上榜，「木瓜牛乳x蒜味香腸」的搭配，竟意外在美食組合的選項中大勝，榮登連假「宅廢爽」必備道具！

塞車、發紅包、親戚八卦攻擊！

閃避年節三大心累地雷 7成受訪者寧願在家當爽宅

出遊總是人山人海大塞車、給紅包、被親戚問東問西和大掃除，成為大家不想回家過年的理由。最新調查顯示，逾7成受訪者寧願一個人在家耍廢，且這樣的現象不只出現在年輕人，就連50歲以上的長輩們，也有高達4成表示年假寧願在家好好休息。

吃飯皇帝大！捨平靜心靈與療癒毛孩

耍廢時刻關注重點 美食穩坐冠軍！

究竟一個人耍廢在家怎麼樣的東西才能幫助提升滿足感呢？比起香氛、毛絨絨的寵物和輔助道具，本次調查顯示「好吃的美食」穩坐冠軍，扮演大家心目中提升耍廢滿足度的關鍵角色！



不僅如此，即使在人人追求「心靈療癒」的現今社會，根基於台灣人「吃飯皇帝大」的民族性，一個人還是不忘要祭祭五臟廟，以維持生命跡象。好吃的美食在本次調查中，亦以14:11的些微差距，打敗「擁有美好的心靈」成為受訪者耍廢時的關注重點。

年節「宅廢爽」美食搭配票選出爐

「木瓜牛乳x蒜味香腸」擊敗可樂、珍奶 意外登榜美食搭配冠軍

那麼假期該準備什麼樣好吃的食物才能爽度破表？高達71%的受訪者認為，過年還是要搭配有年節氣氛的食物，因此比起紅龜桂、狀元糕，蒜味香腸絕對是首選！至於選擇什麼飲料和蒜味香腸最配呢？竟是「木瓜牛乳」大勝，連平日高人氣的可樂、珍奶、啤酒也都紛紛落敗！原來是香濃的牛奶和水果木瓜融合的滋味，和蒜味香腸撞擊出小宇宙般的火花，加上喝完的飽足感，難怪成為過年最佳美食組合。

準備好要要宅在家耍廢了嗎？不妨參考這份網路調查，讓今年的爽度破表吧！

（本文與統一水果牛乳合作）

