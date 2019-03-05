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共軍兵臨城下？陳明通動怒：習五條就是「統一統一統一統一統一」

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記者蔣婕妤／台北報導

民進黨政府面為大陸態度強硬，行政院長蘇貞昌頻頻引述邱吉爾等歷史案例表達立場，他霸氣喊話，如果大陸攻台，「剩一隻掃帚我都跟你拚」。親民黨立委陳怡潔5日質詢時針對陸委會主委陳明通曾說「共軍兵臨城下」提出質疑，陳明通回應，所謂的兵臨城下是針對習近平的習五條等談話，他痛斥習五條正是「統一統一統一統一統一」。

陳怡潔質詢時提問，如今台灣跟大陸是否是「準戰爭狀態」，蘇貞昌回應，「不是」。她再質疑，蘇貞昌的霸氣喊話會讓民眾擔心是否要開戰，若開戰台灣民眾死傷慘重，應該慎重看待，蘇貞昌對此表示，「我們不畏戰、不挑戰，但我們隨時應戰，不限於大陸，任何國基要侵略台灣、任何國家武力要侵犯台灣，基於保家衛國、維護國家主權，政府有責任做好準備，只有作戰爭準備才有維持和平可能，我們作完全準備，任何國家再強大，台灣一定要讓她付出代價。」

陳怡潔不滿表示，若真的開戰，戰場會在台灣，打得越久、傷亡越重，「台灣沒有要陪你們玉石俱焚、打一天台灣傷亡就會越嚴重」，她也質疑陳明通過去「共軍兵臨城下」說法，要陳明通說明清楚。

陳明通回應時動怒痛斥，「我跟委員報告，我過去為什麼說兵臨城下，因為元月二號，習五條很清楚說明一國兩制、台灣方案，這個部分已經是兵臨城下，這個方案已經放在習近平桌上，他們舉行兩會再度重申，強迫我們接受他們的習五條，但習五條就是統一、統一、統一、統一，要統一，就是要統一你」。

▲陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：習近平,蘇貞昌,民進黨,陳明通,統一

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