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阿扁拍片PO臉書籲台南大團結　集中選票支持郭國文勝選

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記者林悅／台南報導

台南市第二選區民主進步黨候選人郭國文，3月10日在台南市新化區舉辦「為台灣 行作伙」造勢大會，陳水扁前總統在臉書透過影片正式力挺郭國文，今日造勢活動再次用影片，向台南市第二選區的鄉親表達，這次立委補選，他站出來呼籲大家一定要團結，支持2號民進黨立委候選人郭國文。

▲陳水扁前總統在臉書透過影片，向台南市第二選區的鄉親表達，這次立委補選，他站出來呼籲大家一定要團結，支持民進黨立委候選人郭國文。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

▲陳水扁前總統在臉書透過影片，向台南市第二選區的鄉親表達，這次立委補選，他站出來呼籲大家一定要團結，支持民進黨立委候選人郭國文。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

影片中，陳水扁說，台南市是阿扁的故鄉，是總統的故鄉，也是賴清德前院長的本命地，第二選區更加是黃偉哲市長的立委選舉區，台南是民主進步黨的民主聖地，第二選舉區可以說是台南民主聖地的民主聖地，呼籲大家要團結，集中力量支持郭國文。

陳水扁也提到他支持2號郭國文的理由，第一點是阿扁為民主進步黨的黨員，也是前主席，當然的黨代表身分，他不可能去支持非本黨所提名的候選人。第二點，阿扁是卸任的總統，他擔任總統任內，全民政府，不分黨派、用人唯才，所以很多民進黨內不同派系的人，只要是人才，他不會因為派系而有大小眼。第三點，阿扁捨不得前台南市市長、前行政院長賴清德，賴清德這次負責輔選郭國文立委候選人，看到他比他自己選立委、選市長更加認真、打拚，日曬雨淋，四處與民眾握手拜託，讓他非常的感動。

阿扁要懇求大家，民進黨就像是我們的孩子，我們台灣人共同生出來的孩子，所以，我們不能讓民進黨，因為這次立委補選來斷氣，他認為這孩子本質不錯，在此，無論如何，我們不能讓賴前院長失望，民進黨只剩最後一口氣，絕對不能讓民進黨，我們的小孩斷氣。

影片最後，陳水扁也推薦郭國文說，他的學歷、經歷，不但非常優秀，還非常地完整，作為一個國會民代，絕對夠資格，也絕對不會漏氣，所以，阿扁願意站出來，呼籲大家都站出來，大家要團結來支持2號郭國文，讓他可以順利當選這次的立委。

活動現場，陳水扁前總統民間醫療小組發言人陳昭姿表示，她相信賴清德院長，也相信他支持的郭國文，呼籲台南鄉親，尤其阿扁的支持者，手中的一張選票絕對不能分散，集中投給2號民進黨的候選人郭國文。她強調，現在的局勢很危險，這席立委有很大的影響和意義，絕對不能被國民黨拿下，因為台南不能輸，台南一定要好好守護在台灣人的手中。拜託大家316當天不管風雨多大都要去投票，也要催票，全力支持2號民進黨郭國文。

▲台南市第二選區民主進步黨候選人郭國文，3月10日在台南市新化區舉辦「為台灣 行作伙」造勢大會。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市第二選區民主進步黨候選人郭國文，3月10日在台南市新化區舉辦「為台灣 行作伙」造勢大會。（圖／記者林悅翻攝）

立委陳亭妃也站台說，民進黨從2016年蔡英文總統上任之後，為了農漁民找很多通路，我們當然希望可以拿到更多訂單，我們看到農委會主委陳吉仲前幾天在東京，拿到9000噸的訂單，這也是過去的通路再發展，我們有在做，但是我們的聲音較小，因為我們在執政，大家都說這是應該的，我們也知道，大家可以一起為了農漁民找通路，但是不能抹滅別人的努力跟功勞。

陳亭妃特別拜託台南市第二選區的鄉親，她說最後一週，大家要催票，台南總動員，民進黨從過去到現在，從黨外到執政，這幾十年來，有許多台南民主前輩跟民意代表，努力打拚，才能在台南執政，過去的人為台南打拚，不容許被抹消掉，民進黨絕對是團結，一致對外，要拜託所有的鄉親長輩，民進黨的團結要靠大家，3月16日讓民進黨再次團結，贏得這次選戰。拜託大家，民進黨已經改組接地氣，為了農漁民的生計，3月16日民進黨一定要贏，大家一定要大團結，支持2號郭國文。

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關鍵字：阿扁,台南,大團結,國文

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