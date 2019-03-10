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獨／代言高雄破局！鄧紫棋天后價碼曝光...「合照2張」7位數

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地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜積極推展觀光，每個月都有觀光代言人，而之後為鎖定香港旅客，市府有意邀請鄧紫棋，不過最後卻沒有成功；對此潘恆旭9日鬆口指出，「經紀公司跟我們要了一筆很高的費用。」據了解，冠名贊助費用為600萬元，回饋內容包括贊助商領導（也就是市府）與天后鄧紫棋合照2張、藝人口頭致謝。

▲▼鄧紫棋。（圖／翻攝自Facebook／鄧紫棋）

▲鄧紫棋代言高雄破局內幕（圖／翻攝自Facebook／鄧紫棋）

潘恆旭向媒體還原過程，因為對方有經紀約在身，若冠名贊助需要花費，但站在市府的立場希望能不花錢請到代言人，因此皆會以資源交換或是協助他項事務來商討。不料與對方經紀公司接洽時卻開出高價，之後透過演唱會贊助的代理商最後也都沒下文。

▲▼潘恆旭回應高雄引進F1賽車問題。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市觀光局長潘恆旭。（圖／記者賴君欣攝）

對此《ETtoday新聞雲》記者獨家掌握，鄧紫棋的冠名贊助為600萬元，而贊助回饋包括，「演唱會冠名權利如品牌名稱+G.E.M.鄧紫棋"Queen of Hearts"世界巡迎演唱會台北站」、「演唱會獲取贊助金額20%等值票卷及藝人口頭致謝」、「主要LOGO名稱露出於指定媒體平台」、「贊助商領導及公司成員與天后鄧紫棋合照2張」、「主視覺素材使用權利於品牌系列行銷活動」等5項回饋。

高雄市觀光局積極廣邀名人擔任觀光大使，1月份邀請資深藝人白冰冰、2月則是資深媒體人陳文茜，而本土天王吳宗憲也傳出在代言人名單中。對此潘恆旭透露4月份高雄市將舉辦全中運，將邀請「桌球一哥」莊智淵，5月、6月邀請林宥嘉和虛擬網紅虎妮，7月、8月邀請史努比、沈玉琳以及陳美鳳、藍心湄，9月則是邀請許效舜、澎恰恰。

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關鍵字：鄧紫棋,高雄,代言費用,贊助費用,合照,潘恆旭

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