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哥倫比亞飛機墜毀機上12人全罹難　濃厚黑煙中找到殘骸

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▲▼哥倫比亞一架道格拉斯DC-3（Douglas DC-3）雙引擎螺旋槳飛機在中東部墜毀，機上12人全部罹難。（圖／翻攝自推特Camioneros de Colombia）

▲道格拉斯DC-3飛機墜毀。（圖／翻攝自推特Camioneros de Colombia）

國際中心／綜合報導

哥倫比亞一架道格拉斯DC-3（Douglas DC-3）雙引擎螺旋槳飛機9日在中東部墜毀，機上12人全數罹難。航空局表示，調查人員仍在試圖辨識死者的身分，詳細失事原因則還有待後續報告。

據了解，該架飛機先是出現技術性問題，隨後失去與外界的聯繫，當地時間9日墜毀在哥倫比亞中部比亞維森西奧（Villavicencio）的東南部，此處靠近哥倫比亞的城鎮聖卡洛斯德瓜魯（San Carlos de Guaroa），機上12人全部罹難。

失去聯繫後，哥倫比亞民用航空特別行政單位約在1小時後發現飛機的殘骸，目前還沒詳細說明墜機原因。根據相關影片，人員趕到現場後看見濃濃的黑煙與火勢，地上充斥著碎片。

道格拉斯DC-3飛機最早建於1930年代，可以容納30個位置，該架失事的飛機原本要從塔賴拉前往比亞維森西奧。哥倫比亞民用航空特別行政單位表示，「不幸的是…沒有發現倖存者。」
 

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