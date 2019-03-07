Netflix將翻拍馬奎斯《百年孤寂》　他曾說：只要我能阻止就不會發生

▲馬奎斯生前著作轟動世界的經典《百年孤寂》，即將由Netflix改編翻拍為影集！（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／綜合報導

影視平台Netflix 在6日宣佈拿下經典名作《百年孤寂》的改編權！這部由諾貝爾文學獎大師馬奎斯著作、被譽為「過去50年來所有語言中最偉大傑作」的魔幻寫實長篇小說，在過去不斷有人試圖改編翻拍，卻始終談不成。如今Netflix拿下改編權，將是該作50年來首度登上螢幕，而馬奎斯的兩個兒子將擔任該劇的執行製片人。

世界級文學大師馬奎斯的《百年孤寂》發表於1967年，他在1965年駕車前往墨西哥途中，萌生《百年孤寂》的寫作構想，閉關18個月後，一出版便造成轟動，隨後被譯為46種語言，獲得多項文學大獎，也被譽為是世界上無可取代的「魔幻現實主義」代表作、再現拉丁美洲歷史社會圖景的鴻篇巨著。

請繼續往下閱讀...

其實馬奎斯生前不只是文學作家，同時也是劇作家，經常寫電影劇本，不過被媒體問及是否想將《百年孤寂》翻拍為電影，他卻屢屢透過經紀人拒絕，甚至說過「只要我能阻止，就不會發生。」更表示喜歡在讀者和作品之間保留一種私人關係。

相傳他曾經屬意由熟識的日本導演黑澤明來拍，但不久後黑澤明過世，此事也被擱置，加上《百年孤寂》情節龐雜，改編為電影難度非常高，業界也沒有人敢輕易嘗試。馬奎斯在2014年過世，原以為《百年孤寂》從此不會再躍上螢幕，不過如今Netflix 宣布拿下改編權，也震撼了整個影視圈、文壇。

根據《紐約時報》報導，馬奎斯的兩位兒子羅德里戈（Rodrigo Garcia）和岡薩洛（Gonzalo García Barcha）將共同擔任該劇的執行製片人。他們表示，在父親生前就有多人試圖邀約翻拍電影，但《百年孤寂》的結構龐大，擔心轉譯為電影困難，同時父親堅持必須講西班牙文，因此回絕了不少邀約。

如今決定由Netflix改編，是因為Netflix向他們證明了人們願意觀看外語製作的影視作品，也能接受字幕，過去的擔憂不再是問題。此次翻拍將尊崇馬奎斯生前的堅持，將以西語呈現，主要在哥倫比亞拍攝，也將是《百年孤寂》50年來首度登上螢幕，以影視作品的姿態在眾人前亮相。



▲企鵝出版集團出版的英文版《百年孤寂》。（圖／翻攝自維基百科）

▲加布列·賈西亞·馬奎斯（西班牙語：Gabriel García Márquez），於2014年去世，享壽87歲。（圖／翻攝自維基百科）