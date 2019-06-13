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快訊／彰化溪湖警分局警員　凌晨「寢室持槍自轟」傷重不治

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▲▼ 彰化縣溪湖警分局埔東派出所外觀。（圖／翻攝Google map）

▲ 彰化縣溪湖警分局埔東派出所外觀。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

彰化縣溪湖警分局發生員警舉槍自戕意外，送醫急救仍不治。

根據《自由時報》報導，彰化縣溪湖警分局埔東派出所，一位40歲黃姓警員，今(13)日凌晨4點在2樓寢室持手槍對自己頭部自轟，被同事發現後立即被送往彰化秀傳醫院，可惜仍傷重不治。全案正由警方進一步調查中。

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