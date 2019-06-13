快訊／彰化溪湖警分局警員　凌晨「寢室持槍自轟」傷重不治

相愛的2人緊握雙手，互相道出結婚誓詞、承諾生死與共的時刻往往是婚禮中最令人感動的場景。而英國一對老夫妻正是因為太過相愛，當年老的婦女得知丈夫患上絕症、時日無多以後，便決定親手結束自己的生命，因為他們都不願活在沒有彼此的世界上。