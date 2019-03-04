　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高愛倫人緣爆棚有秘訣！拍《誰先愛上他的》也先打預防針

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高愛倫人緣爆棚有秘訣！拍《誰先愛上他的》也先打預防針。高愛倫新書《此刻最美好》分享人生經歷，分享會當天也透露「直接又周到」的交際法則和工作態度。（圖／親愛的工作室）

▲高愛倫飾演《誰先愛上他的》邱澤母親一角。（圖／親愛的工作室）

記者林育綾／台北報導

資深媒體人高愛倫出新書《此刻最美好》分享人生經歷，上週新書發表會當天縱使下大雨，前來捧場的人潮依然擠爆書店現場，其中不乏娛樂圈、媒體界資深大咖，人脈及好人緣令人欽羨，她也在分享會提起自己的交友觀，「我是個很直接的人，可是直接跟周到並不衝突！」指出凡事先做最壞打算，訂出遊戲規則，關係才能走得更長遠，就連受邀飾演《誰先愛上他的》邱澤媽，也先用這套秘訣打了預防針。

高愛倫的交友及人脈廣闊，業界大大小小人物都曾受過她照顧，性格爽朗直接又凡事面面俱到，她強調自己是個很直接的人，不過「直接」和「周到」並不衝突。例如有朋友失戀，想到她家寄宿一段時間、散散心，她會非常歡迎，可是有個規矩「只能住7天！」7天一到，「你必須先走出這個門，隨你愛去哪晃，晃個3天後，歡迎你可以再回來住7天。」

請繼續往下閱讀...

曾經有好有遵循她的「七日法則」，每住7天就出去晃3天，循環下來總共住了兩個月，心情也好許多，高愛倫說「這是為了雙方關係可以走得更長遠」，只要守這個規定，朋友愛住多久就住多久，這樣能保有彼此的彈性空間，也比較不容易有爭執和不愉快。

▲▼高愛倫人緣爆棚有秘訣！拍《誰先愛上他的》也先打預防針。高愛倫新書《此刻最美好》分享人生經歷，分享會當天也透露「直接又周到」的交際法則和工作態度。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高愛倫新書《此刻最美好》分享人生經歷，也透露「直接又周到」的交際法則和工作態度。（圖／記者林育綾攝）

另外她也熱衷在家裡開趴，她解釋因為認識的人多，有時候這個約、那個約，時間不好喬，不如全部約在一起聚吧！不過在家中開Party她也有一套特別的規矩，那就是除了一人一菜，還要求每人「自備碗筷」，而且「禁用免洗餐具」。

她笑說一開始只是規定一人帶一道菜來，可是每當客人離去後，「我洗碗洗得腰都快挺不直！」加上好不容易大家相聚，卻要花許多時間忙著處理廚房的事物，乾脆延伸出這樣的遊戲規則，如此一來不論客人、主人都能好好坐下來相聚和交流，這是最好的賓主盡歡方式！

▲▼高愛倫人緣爆棚有秘訣！拍《誰先愛上他的》也先打預防針。高愛倫新書《此刻最美好》分享人生經歷，分享會當天也透露「直接又周到」的交際法則和工作態度。（圖／記者林育綾攝）

▲高愛倫新書發表會當天人潮爆滿，其中不乏娛樂圈、媒體界資深大咖。（圖／記者林育綾攝）

高愛倫坦言自己對所有事情都是抱著「防患未然」的態度，「我都先去想可能發生的問題、可能最壞的狀況，然後提前想出應變策略。」對友情和人際關係如此，工作上亦是，直接把醜話或規矩說在前頭，後續才能更順暢進行。包括在受邀接演電影《誰先愛上他的》邱澤母親一角時，她也堅持請導演先找好第二人選，以免從未拍過戲的她無法完美詮釋。

這套「直接又周到」的交際法則和工作態度，讓她在媒體界長達40多年獲得許多好人緣，也是關係走得長遠的秘訣。不過她也強調，很多人羨慕她在業界「關係很好」，那也是因為「我從不隨便動用我的關係」。此次透過三采出版發行的新書《此刻最美好》，談到許多獨到的人生觀和經驗，盼望這些分享也能為人們帶來些許啟發。

ET快訊
逛好市多被攔！他問「辦會員值得嗎」網推這張卡：不常逛選它

關鍵字：高愛倫,此刻最美好,誰先愛上他的

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

邱澤《誰先愛上他的》媽媽超大咖！林青霞驚訝：竟能說動她

高愛倫新書邀林青霞寫序　熬夜2天交「5千字」見證閨蜜情

大學生能經濟獨立嗎？他好奇「月入需15k↑」　網推這工作：一週8小時搞定

砸百萬興沖沖娶外配　台中鐵鍋商人2段婚姻加起來不滿3週

蟑螂滿屋！恐怖大媽「弄爛素雅套房」狂欠費　房東才送急診...又一記回馬槍

台南小菜60元！高雄妹點一盤「只有8片」崩潰：難吃雷慘　在地人：很佛了

飛沖繩只要777元！樂桃航空「開航7週年優惠」一次看　5日開放搶票

老婆18年機車故障　老公怕她餓走22分鐘回家：讓妳久等了，快吃

礦業修法進度恐歸零！環團轟經濟部超被動　籲立院趕快拚三讀

獨／春遊補助星級加碼踩煞車？業者吵不停　林佳龍急拋2方案恐延後公布方案

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

大學生能經濟獨立嗎？他好奇「月入需15k↑」　網推這工作：一週8小時搞定

砸百萬興沖沖娶外配　台中鐵鍋商人2段婚姻加起來不滿3週

蟑螂滿屋！恐怖大媽「弄爛素雅套房」狂欠費　房東才送急診...又一記回馬槍

台南小菜60元！高雄妹點一盤「只有8片」崩潰：難吃雷慘　在地人：很佛了

飛沖繩只要777元！樂桃航空「開航7週年優惠」一次看　5日開放搶票

老婆18年機車故障　老公怕她餓走22分鐘回家：讓妳久等了，快吃

礦業修法進度恐歸零！環團轟經濟部超被動　籲立院趕快拚三讀

獨／春遊補助星級加碼踩煞車？業者吵不停　林佳龍急拋2方案恐延後公布方案

2個豬肉吐司！她一問細節...客人皺眉「跟昨天一樣阿」　神煩對話惹怒同行

為什麼我那麼窮？　專家：因為你太省了

嘉義中正路鬧區輪椅男亂丟菸蒂　下一秒人孔蓋冒火！

兩方都酒駕上路！　無照高職男女「碰撞休旅車」巷口摔飛慘死

「4米長負傷短吻鱷」卡水溝一周！　救援隊助牠脫困決定安樂死　

37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩蕩

忠孝東路五段「4車連環撞」！貨車駕駛遭夾受困　交通一度癱瘓

LINE MOBILE月租抵漫遊上網　新增美國再送熊大護照套

MSCI調升A股權重　台股漲多拉回終場跌近40點失守5日線

少子化不會造成房價下跌！　他用空屋率告訴你「還會漲」

神隱3天「一句話」破除生病傳言　韓國瑜：你看我脣紅齒白嘛！

「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死　

生活熱門新聞

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦..

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

彰化放棄2020台灣燈會讓給台..

辦好市多會員值得？網：不常逛就..

回到冬天！周三起「全台雨連下8..

屏東燈會落幕　潘孟安1526字..

2歲妹曝胎內記憶「在玩線」她秒..

首次到女友家　準岳母深V睡衣誘..

　

挺其邁被檢舉？郭家肉粽調漲開發..

走進去就失蹤！他PO文急尋老婆..

過世爸看孫女：妳有沒有看到我牙..

勾出輸精管下秒爆粗口　25歲男..

弟捷運打翻珍奶！乘客「同一舉動..

更多熱門

相關新聞

《誰先愛上他的》榮登《紐約時報》！

徐譽庭、許智彥執導《誰先愛上他的》榮獲金馬獎、台北電影節肯定，邱澤、謝盈萱更各憑《誰》片擒下北影影帝與金馬影后。電影2月1日登上Netflix，全球超過190個國家地區皆可在網路上觀賞，不僅好評不斷，還榮登了《紐約時報》影評專欄！

高愛倫出新書　林青霞寫5千字序

邱澤獲大阪亞洲電影節亞洲之星獎

邱澤陪過農曆年！《誰先愛上他的》再上架

3種《誰先愛上他的》對愛的解釋

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

彰化放棄2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡情侶房內血跡吻合

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

老公欠43億女星不離棄！熬8年回歸貴婦

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面