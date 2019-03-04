高愛倫人緣爆棚有秘訣！拍《誰先愛上他的》也先打預防針

▲高愛倫飾演《誰先愛上他的》邱澤母親一角。（圖／親愛的工作室）

記者林育綾／台北報導

資深媒體人高愛倫出新書《此刻最美好》分享人生經歷，上週新書發表會當天縱使下大雨，前來捧場的人潮依然擠爆書店現場，其中不乏娛樂圈、媒體界資深大咖，人脈及好人緣令人欽羨，她也在分享會提起自己的交友觀，「我是個很直接的人，可是直接跟周到並不衝突！」指出凡事先做最壞打算，訂出遊戲規則，關係才能走得更長遠，就連受邀飾演《誰先愛上他的》邱澤媽，也先用這套秘訣打了預防針。

高愛倫的交友及人脈廣闊，業界大大小小人物都曾受過她照顧，性格爽朗直接又凡事面面俱到，她強調自己是個很直接的人，不過「直接」和「周到」並不衝突。例如有朋友失戀，想到她家寄宿一段時間、散散心，她會非常歡迎，可是有個規矩「只能住7天！」7天一到，「你必須先走出這個門，隨你愛去哪晃，晃個3天後，歡迎你可以再回來住7天。」

請繼續往下閱讀...

曾經有好有遵循她的「七日法則」，每住7天就出去晃3天，循環下來總共住了兩個月，心情也好許多，高愛倫說「這是為了雙方關係可以走得更長遠」，只要守這個規定，朋友愛住多久就住多久，這樣能保有彼此的彈性空間，也比較不容易有爭執和不愉快。

▲▼高愛倫新書《此刻最美好》分享人生經歷，也透露「直接又周到」的交際法則和工作態度。（圖／記者林育綾攝）

另外她也熱衷在家裡開趴，她解釋因為認識的人多，有時候這個約、那個約，時間不好喬，不如全部約在一起聚吧！不過在家中開Party她也有一套特別的規矩，那就是除了一人一菜，還要求每人「自備碗筷」，而且「禁用免洗餐具」。

她笑說一開始只是規定一人帶一道菜來，可是每當客人離去後，「我洗碗洗得腰都快挺不直！」加上好不容易大家相聚，卻要花許多時間忙著處理廚房的事物，乾脆延伸出這樣的遊戲規則，如此一來不論客人、主人都能好好坐下來相聚和交流，這是最好的賓主盡歡方式！

▲高愛倫新書發表會當天人潮爆滿，其中不乏娛樂圈、媒體界資深大咖。（圖／記者林育綾攝）

高愛倫坦言自己對所有事情都是抱著「防患未然」的態度，「我都先去想可能發生的問題、可能最壞的狀況，然後提前想出應變策略。」對友情和人際關係如此，工作上亦是，直接把醜話或規矩說在前頭，後續才能更順暢進行。包括在受邀接演電影《誰先愛上他的》邱澤母親一角時，她也堅持請導演先找好第二人選，以免從未拍過戲的她無法完美詮釋。

這套「直接又周到」的交際法則和工作態度，讓她在媒體界長達40多年獲得許多好人緣，也是關係走得長遠的秘訣。不過她也強調，很多人羨慕她在業界「關係很好」，那也是因為「我從不隨便動用我的關係」。此次透過三采出版發行的新書《此刻最美好》，談到許多獨到的人生觀和經驗，盼望這些分享也能為人們帶來些許啟發。