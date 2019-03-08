男病患暗戀主治女醫師　機車偷裝GPS還入侵臉書帳號

▲林姓男子在女醫師機車底裝設GPS衛星定位追蹤器，藉以掌握女醫師之動向，甚至經由女醫師友人連結，侵入被害人臉書等帳號，掌握行蹤及交友情況，被台南地院判處拘役30日。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

一名患有憂鬱症的林姓男子，個人對主治女醫師存有遐想，竟自2018年5月起約3個月時間，在女醫師機車車底裝設GPS衛星定位追蹤器，藉以掌握女醫師之動向，甚至經由女醫師友人連結，侵入被害人臉書等帳號，掌握行蹤及交友情況，來騷擾被害人，台南地院審理後認為林男犯妨害祕密罪等處拘役30日，可上訴。

判決指出，林男犯無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動，處拘役20日；又犯無故入侵他人電腦罪，處拘役20日，應執行拘役30日，可易科罰金，並沒收GPS衛星定位追蹤器1台。

被告林男罹患憂鬱症在被害人醫院就醫，也是被害人女醫師的病患，未料，林男對被害人存有遐想，被害人覺得奇怪，為何林男常無預警現身她面對，被害人十分納悶，感覺不單純，直至檢警查出林男在她的機車車底安裝GPS，且設定定時回傳定位功能，傳送該機車所在位置、移動方向及行蹤等資訊，才令被害人十分驚嚇。

檢警還查出，林男經由網路搜尋到被害人友人臉書上出遊及用餐等照片，進而連結到被害人臉書，登入其google帳號密碼，直至帳號示警，被害人察覺有異報警查出。

被害人認為她的隱私被嚴重遭侵犯，向法院請求從重量刑，並不宜易科罰金，且拒絕與對方調處，並提起附帶民事訴訟，請求50萬元的損害賠償。

林男坦承犯行，辯稱為了進一步了解女醫師才會這麼做；台南地院認為林男為能掌握被害人的行蹤，以GPS竊錄其非公開的動靜行止及狀態等活動，並無故輸入其臉書及google帳號密碼，侵入其臉書及google網頁瀏覽，侵害隱私權，危及電腦系統的安全性。惟衡量林男的犯罪動機、無前科、犯後態度及醫病關係，認為一再對女醫師騷擾犯案，專業醫療團隊及醫院社工，更應積極介入診治，處應執行拘役30日，可易科罰金處。