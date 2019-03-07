「礦泉水加春藥」放冰箱！前妻誤飲一秒逆襲　他下場有夠衰

▲前妻誤飲春藥，他開心完卻被警方送辦...。（示意圖／取自pakutaso網站）

社會中心／綜合報導

台北一名中年男子離婚後仍與妻小同住，偶爾會吃春藥打手槍助興。去年5月他將春藥摻入礦泉水，放進冰箱備用，不料前妻誤飲，當場慾火難耐，瘋狂和他做了好幾回。事後，前妻清醒驚覺有異，向警方報案，結果體內驗出三級毒品FM2。對此，張男雖解釋這是一場意外，但仍被警方送辦，最終檢方處分不起訴。

根據《蘋果日報》報導，夫妻婚姻維持10多年，育有1子，最後因生活瑣事離婚，但之後3人仍同住一屋簷，雙方也過著各自的生活，但若有生理需求，偶爾還是會做一下。

去年5月，前妻返家口渴，將冰箱一瓶礦泉水一飲而盡，結果沒多久就意識模糊、渾身不對勁，等到再次清醒時，身上衣服已經變成另一套，而且原本分房睡的前夫也睡在她身旁。

▲妻子記憶「斷片」醒來什麼都不記得了，卻發現丈夫睡在身旁。（圖／翻攝pixabay網站）

前妻懷疑遭下藥，想說到警局備案，但女警認為案件涉及性侵，建議陪她到醫院驗傷，最後果真在尿液檢出FM2成分，並在內褲上採集到男子DNA。警方偵辦後，依加重強制性交、毒品危害防制條例將男子送辦。

男子向檢方坦承，當天確實有和前妻發生關係，而且雙方達到前所未有快樂境界，但他根本不知道春藥含有FM2，更無意下藥。他強調，買春藥是為了排解寂寞，吃了再自行手動抒發，但上面完全沒標明成分。

前妻則告訴檢方，當初她只是想備案，並不介意發生關係，更何況2人原本是夫妻，離婚後偶爾還是會一起做，另外案發當天她也不確定到底有沒有做，因為整個過程就像做春夢。

士林地檢署調查後，採信男子辯詞，認定男子不知道春藥確切成分，也不是故意對妻子下藥，相關罪證不足，因此處分不起訴。