　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市高中職博覽會登場　 69校設攤讓學生體驗技職「彩妝、電競、烹飪」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 北市高中職博覽會今登場。（圖／台北市教育局提供）

▲北市高中職博覽會今登場，「多元探索體驗區」，讓前來的學生感受高職課程。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市108年度高中職博覽會今（9日）在台北市花博爭豔館登場，根據台北市教育局指出，今年共有69校參與，共設置101個攤位，更有32校另外設立一區「多元探索體驗區」，讓前來的學生感受高職職群體驗，包括，彩繪指甲、彩妝、電競比賽、糕點烹飪等等。

這次高中職博覽會主題為「學習啟動夢想、專業成就未來」，台北市教育局指出，不同往年博覽會由各校設攤呈現特色，今年特別規劃三大主題區：「行動主題發表區」、「多元探索體驗區」、「12年國教新課綱課程區」，另也有國際技能競賽選手訪談及分享等活動。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 北市高中職博覽會今登場。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市教育局指出，今年高中職博覽會共有69校參與，共設置101個攤位。（圖／台北市教育局提供）

北市教育局進一步說明，「行動主題發表區」呈現各校特色，包括產品創新研發、課程發展、教師專業社群成果、師生論壇等，此區強調師生互動，並由各校學長姊進行成果發表，希望學生充分瞭解各公私立高中、高職在課程創新、研發之教學成果與辦學績效。

「多元探索區」則有32校設攤，提供學生及家長現場實作體驗，涵蓋高中校定課程及高職職群體驗，如新興科技：節能、監控、綠建築、電動車及物聯網等，另外包括創課融入新課程開發、服務學習課程規劃及產學合作成果。北市教育局表示，希望藉由親自體驗及操作，讓參與學生及家長認識與感受各校的創新能量與無限可能。

▲▼ 北市高中職博覽會今登場。（圖／台北市教育局提供）

▲北市高中職博覽會今登場。（圖／台北市教育局提供）

「12年國教新課綱課程區」，則呈現108學年即將上路的新課綱各校新規劃之課程地圖，包括校訂必修科目、選修課程及實習科目。教育局歡迎北北基國中生及家長前往會場體驗、諮詢，充分蒐集升學資訊、洽詢適合自己的升學進路。同時期盼能透過博覽會，多元呈現實務、體驗、選手成功經驗分享的方式，以期達到藉由多元的探索與體驗，讓參與學生及家長瞭解各校創新課程。

▲▼ 北市高中職博覽會今登場。（圖／台北市教育局提供）

▲北市高中職博覽會今登場，現場擠爆學生及家長。（圖／台北市教育局提供）

另外，北市教育局也提到，這次台北市光榮取得2019年第45屆國際技能競賽8項職類9人技職國手資格，是歷屆最多獎項，他們將在今年8月赴俄羅斯喀山比賽，博覽會中他們也現身說法，鼓勵所有青年學子勇敢逐夢。

ET快訊
正妹YouTuber「激美上空片」瘋傳！男伴幫抹防曬油美背曝
冷暖空氣激戰「下午雨更炸」！氣象局：全台濕到明晚

關鍵字：高中,高職,博覽會,學生,技職,彩妝,電競,烹飪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

去一趟醫院！人妻變了「我要離婚」怒吼抓狂　保生大帝突顯靈揮劍：鬼迎娶

被爆「發500禮券派親善大使幫王金平造勢」　台師大：是工讀金

拉開窗簾絕望！冷暖空氣激戰「下午雨更炸」　氣象局：全台濕到明晚

大馬奶爸帶小兒子飛台灣送驚喜！　老婆嚇：你自己帶他？

北市高中職博覽會登場　 69校設攤讓學生體驗技職「彩妝、電競、烹飪」

聽話錯了嗎？媽一喊妹妹乖乖「看鏡頭」...網卻笑翻：長大是人才

大考失常→醫科全班第一　畢業輕鬆當「台大住院醫師」！他只靠一個改變

這輩子「用刀殺鳳梨」全錯了！　專家公開手剝技巧：免削變一口大小

寶可夢AR神作曝光！迷唇姐肉身擋計程車…網見卡比獸背影笑噴：這樣也行

凹一凹變水果籃！　衣架「百變功能」讓你省錢又省空間

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

劉寅娜「一直想邪惡的事」　李棟旭撲上去親親：是這種嗎＞／／／＜

去一趟醫院！人妻變了「我要離婚」怒吼抓狂　保生大帝突顯靈揮劍：鬼迎娶

被爆「發500禮券派親善大使幫王金平造勢」　台師大：是工讀金

拉開窗簾絕望！冷暖空氣激戰「下午雨更炸」　氣象局：全台濕到明晚

大馬奶爸帶小兒子飛台灣送驚喜！　老婆嚇：你自己帶他？

北市高中職博覽會登場　 69校設攤讓學生體驗技職「彩妝、電競、烹飪」

聽話錯了嗎？媽一喊妹妹乖乖「看鏡頭」...網卻笑翻：長大是人才

大考失常→醫科全班第一　畢業輕鬆當「台大住院醫師」！他只靠一個改變

這輩子「用刀殺鳳梨」全錯了！　專家公開手剝技巧：免削變一口大小

寶可夢AR神作曝光！迷唇姐肉身擋計程車…網見卡比獸背影笑噴：這樣也行

凹一凹變水果籃！　衣架「百變功能」讓你省錢又省空間

慟！老翁見家門前「有遊民睡覺」　近看才知是獨子跳樓倒血泊

九旬失智老翁深夜迷途　龜山警方冒大雨寒夜護送返家

正妹女星開Vios撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

員林未婚聯誼　媽媽代兒子「搶頭香」…男報名爆炸女僅9人

湯神發威狂砍39分　勇士宰金塊坐穩西區龍頭

雨衣太緊惹！阿金散步被綁成「鳳眼肉包」　網笑：畫面有聲音

HVL／沒有體育班仍維持年年前八　景美女排善用秘密武器

屏東百歲人瑞董聚　分享「定食定量」長壽祕訣

當選捐半薪！　陳筱諭：幫助選區內偏鄉弱勢國小幼童

去一趟醫院！人妻變了「我要離婚」怒吼抓狂　保生大帝突顯靈揮劍：鬼迎娶

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

生活熱門新聞

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥..

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣..

好市多買2500牛菲力　媽拿去..

年花24萬「喝茶」他笑太傻！網..

無座乘客佔滿親子車廂　媽媽硬起..

新竹窮夫毀入贅誓　3代長子離奇..

崩壞「神級男友」1年後近照曝光..

寶可夢AR神作　網笑噴：這樣也..

街友洗車鍍膜翻身　年收800萬

北醫書卷第一　曝秘訣：相信師父

越南警察勒索200美金！他曝悲..

指月亮會被割耳！嚇死寶寶的9個..

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒..

胰腺癌主因　中研院：是糖惹的禍

更多熱門

相關新聞

舞會偷拍狼遭逮　移送小聲道歉

北市大安區的一間高中，8日晚間舉辦畢業舞會，一名25歲的賴姓校友藉故參加舞會，趁亂以自拍棒偷拍4名女學生的裙底風光，遭到其他男學生發現，要求賴男交出手機查看，賴男想逃跑，卻被4名男高中生壓制報警，警方獲報後到場逮捕賴男，從他手機中找出偷拍的影片及照片，4名被害女學生事後決定對賴男提告。

企業參與創新高　台大徵才供2萬5千職缺

華碩2月營收年減16%　電競穩攻東歐市佔龍頭

全國電子電腦舊換新最高省1萬

電競男噴乳液虐貓　送養人：還有3幼貓

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

假失竊真詐保！惡男判1年半

男童破傷風住院57天　帳單2500萬元

好市多買2500牛菲力　媽拿去滷了

更多

最夯影音

更多

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面