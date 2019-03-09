北市高中職博覽會登場　 69校設攤讓學生體驗技職「彩妝、電競、烹飪」

▲北市高中職博覽會今登場，「多元探索體驗區」，讓前來的學生感受高職課程。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市108年度高中職博覽會今（9日）在台北市花博爭豔館登場，根據台北市教育局指出，今年共有69校參與，共設置101個攤位，更有32校另外設立一區「多元探索體驗區」，讓前來的學生感受高職職群體驗，包括，彩繪指甲、彩妝、電競比賽、糕點烹飪等等。

這次高中職博覽會主題為「學習啟動夢想、專業成就未來」，台北市教育局指出，不同往年博覽會由各校設攤呈現特色，今年特別規劃三大主題區：「行動主題發表區」、「多元探索體驗區」、「12年國教新課綱課程區」，另也有國際技能競賽選手訪談及分享等活動。

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▲台北市教育局指出，今年高中職博覽會共有69校參與，共設置101個攤位。（圖／台北市教育局提供）

北市教育局進一步說明，「行動主題發表區」呈現各校特色，包括產品創新研發、課程發展、教師專業社群成果、師生論壇等，此區強調師生互動，並由各校學長姊進行成果發表，希望學生充分瞭解各公私立高中、高職在課程創新、研發之教學成果與辦學績效。

「多元探索區」則有32校設攤，提供學生及家長現場實作體驗，涵蓋高中校定課程及高職職群體驗，如新興科技：節能、監控、綠建築、電動車及物聯網等，另外包括創課融入新課程開發、服務學習課程規劃及產學合作成果。北市教育局表示，希望藉由親自體驗及操作，讓參與學生及家長認識與感受各校的創新能量與無限可能。

▲北市高中職博覽會今登場。（圖／台北市教育局提供）

「12年國教新課綱課程區」，則呈現108學年即將上路的新課綱各校新規劃之課程地圖，包括校訂必修科目、選修課程及實習科目。教育局歡迎北北基國中生及家長前往會場體驗、諮詢，充分蒐集升學資訊、洽詢適合自己的升學進路。同時期盼能透過博覽會，多元呈現實務、體驗、選手成功經驗分享的方式，以期達到藉由多元的探索與體驗，讓參與學生及家長瞭解各校創新課程。

▲北市高中職博覽會今登場，現場擠爆學生及家長。（圖／台北市教育局提供）

另外，北市教育局也提到，這次台北市光榮取得2019年第45屆國際技能競賽8項職類9人技職國手資格，是歷屆最多獎項，他們將在今年8月赴俄羅斯喀山比賽，博覽會中他們也現身說法，鼓勵所有青年學子勇敢逐夢。