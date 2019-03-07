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狼師處分明確化 　《教師法》修法不適任老師分「終身解聘、停聘、資遣」等7種

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▲▼教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部表示，《教師法》24年從未針對不適任教師進行修法，這次修法是回應社會各界長期以來對於不適任教師的強烈期待。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院會今（7日）通過《教師法》修法草案，針對狼師、體罰、霸凌等不適任教師的懲罰退場，制定「終身解聘」、「解聘1到4年」、「停聘」和「資遣」等7種情節的處理方式，另外也因為教評會處理不適任教師案件時，常被批評「師師相護」，這次也將教評會外部委員比例調整，將教師比例降至2分之1以下。

教育部表示，《教師法》自民國84年公布以來雖然歷經13次修法，在這24年期間幾乎從未針對不適任教師進行修法，這次修法是回應社會各界長期以來，對於應積極處理不適任教師的強烈期待。

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▲▼教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全。（圖／記者崔至雲攝）

▲為了使不適任教師淘汰機制明確化，此次《教師法》修法將不適任教師程度分為7種不同狀況。（圖／記者崔至雲攝）

為了使不適任教師淘汰機制明確化，教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全說明，此次《教師法》修法7種不同的狀況包括，「應予解聘且終身不得聘任為教師」、「應予解聘且議決1年至4年不得聘任為教師」、「原校解聘或不續聘」、「終局停聘6個月至3年」、「當然暫時停聘」、「暫時停聘3個月或6個月以下」、「資遣」，希望這樣的設計能加速老師處理的速度，讓整個環境變更好。

另外，鄭淵全也指出，《教師法》修正草案後，將未兼行政或董事的教師代表比例改為「少於」總額2分之1，並且增聘學者專家或社會公正人士，希望讓教師壓力可以少一點，並且能讓教評會更具公信力，做出公正的處理。

鄭淵全解釋，修法最大的差別是教師代表從「不得少於」變成「少於」。以13席委員的教評會為例，在審理一般案件時，教師是7席，其他代表是6席。修法後在審議不適任案時，教師代表維持7席，其他代表則增加2席，共8席，以達到法規規範，且委員總數須維持單數。
 

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關鍵字：狼師,教師法,修法,不適任教師,終身解聘,停聘,資遣

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