旅遊安全再升級！　龜山島登島及賞鯨豚注意事項宣導影片首映

▲▼東北角風管處「龜山島登島及賞鯨豚行前注意事項」宣導影片9日首映，讓龜山島登島及賞鯨豚旅遊安全再升級。（圖／東北角風管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

龜山島3月開島嘍！東北角風管處，9日上午於烏石港遊客中心首映「龜山島登島及賞鯨豚行前注意事項」宣導影片，3分鐘影片宣導遊客如何正確穿著救身衣、發現鯨豚時之互動須知及登島前上下船隻潮差注意事項，透過影片讓遊客了解旅遊安全訊息及鯨豚保育概念。影片將在烏石港遊客中心固定播映外，也同步發送各賞鯨豚船家及龜山島遊客中心共同宣導。

東北角風管處長陳美秀表示，2019年為小鎮漫遊年，頭城獲票選為台灣經典小鎮之一，來到頭城旅遊絕對不要錯過，俗諺「台灣走透透，龜山島走袜到」的神秘美景。這次製作的安全宣導影片，除了宣導龜山島旅遊注意事項，還有海豚群聚悠遊的畫面，增添遊客出發前的期待感，希望遊客能夠輕鬆欣賞，安全漫遊龜山島、賞鯨豚。

龜山島近年來每年約有12萬人次的遊客前往賞鯨豚及登島旅遊，為落實龜山島永續旅遊，該處每年在3月開島前，即陸續辦理船家業者、漁會單位及導覽解說員CPR+AED急救、導覽解說及龜山島淨灘等活動及講座訓練，加強第一線服務人員旅遊安全及龜山島生態保育知識。

現在更製作安全宣導影片於登龜山島前播映，讓船家業者能夠搭配解說，即時提醒遊客救生衣正確穿著、在船上觀賞鯨豚時應避免的船上互動行為，以及登島前靠岸因浪潮產生船隻與碼頭的間隙落差等安全注意事項，希望藉由本宣導影片及相關單位共同推廣宣傳，讓遊客能玩得安全又盡興。

「龜山島登島及賞鯨豚行前注意事項」宣導影片已上傳於東北角暨宜蘭海岸管理處官網「數位特輯」以及Youtube頻道上（https://youtu.be/XZJC9mMQx1s），提供遊客瀏覽觀賞。