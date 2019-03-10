陸年產4億廢手機回收率不到1％　回收商搶上億商機...翻新賣非洲

▲大陸某間報廢手機分類場內工作情形。（圖／鈦媒體，下同）

大陸中心／綜合報導

根據美國國際數據資訊（IDC）統計，2018年中國淘汰手機5億部左右，但回收率卻不到1％；因為在「報廢機生」後隱藏著龐大市場，回收商每天在鄉村集貨，接著再將手機轉賣，最後流入深圳24小時營業的「廢舊手機市場」，中盤回收商一年出貨金額可達到兩千多萬人民幣，幾乎等於9千多萬新台幣，倘若「生意好」上億商機也不是不可能。這些回收來的廢手機，將被拆解或翻新，最終銷往越南、寮國、巴基斯坦、印度和一些非洲國家。

IDC統計指出，2018年全年，中國智能機市場容量3.98億台，同比下降10.5%，淘汰手機5億部左右，但回收率卻不足1%。其中，廢舊手機每噸約含有200克黃金、2000克白銀、120公斤銅和20克鈀，回收利用具有高社會價值和經濟價值。

▲根據2018年10月的行情，一個保溫桶可以置換7台廢手機。

根據《界面新聞》報導，這些手機的「報廢機生」分為四個部分，從最底層的鍋碗瓢盆換手機、拆解、收貨，到最後的深圳廢舊手機交易市場，有衣物分經過翻新，最終將銷往越南、寮國、巴基斯坦、印度和一些非洲國家。

在山東省梁山縣韓崗鎮，有回收商會開著小貨車，以鍋碗瓢盆等日用品跟居民交換手機。常年開車在外換手機的老黃表示，「買一車貨出去換，主要跑農村，換得差不多就往回開」，最遠還到過內蒙古、四川等地，「一年跑8到10趟，一車雜貨差不多換一千多台手機，回來再賣給更大的手機回收老闆，我跑一趟賺個五六千」。

廢舊手機回收商王勇在山東梁山韓崗鎮回收廢舊手機，每天從小貨車駕駛手中收到「貨品」，經過分類將按鍵式手機、山寨機會被發往河南的拆解廠，電池被發給專門的回收商，智慧型手機、記憶卡等會被發往深圳華強北一帶的「廢舊手機交易市場」。

▲工人正在拆解手機。

「報廢機生」之旅逐漸進入尾聲，按鍵式手機、山寨機經過拆解後，下游零件收購商再從這裡買走各個零部件提煉金屬或再利用。智慧型手機與記憶卡前進深圳的廢舊手機交易市場，李蒙是臨沂地區規模最大的回收商之一，每年經手的貨物約有兩千多萬人民幣，中間回收商大約有5%的利潤，因此得「以量致勝」。

李蒙每個月有十多天開車在外收貨，收到約兩百萬貨時，會花幾天在家理貨、分類打包以物流寄出，剩下五、六天就去深圳賣貨。他說，「我一年只有過年那幾天休息一下，其他時間不是在收貨、賣貨，就是在理貨」。

▲深圳某間廢手機集散地，房門還貼著警告標語。

深圳華強北附近一處廢舊手機市場24小時營業著，市場由一家賓館改建，在深圳，這樣的廢舊手機集散地不超過10個，這是最大的其中一間；電梯前，黃色編織袋裡裝著剛剛送到的廢舊手機，全國各地的貨源源不斷地來到這裡，作為銷售據點的60間房子十分搶手，尤其過年期間，得提早1個月租下房間，這些中盤回收商才有據點「做生意」。

▲房間內，買家和賣家準備清點一批手機。

一名深圳買家表示，有些國產機會做翻新處理，翻新的買家會在這買進二手機，「翻新了賣到國外，像越南、寮國、巴基斯坦、印度和一些非洲國家」，目前華為、小米等品牌也一直在對翻新的侵權行進行大力追查。

▲賣家坐在空房間裡等著交接的下一位「住客」。

▲廢手機市場24小時都能叫到搬運工，每搬一件貨收費5元人民幣，旺季時搬運工有可能一個月賺進三萬塊。