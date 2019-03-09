廣東人民醫院成5G測試區　副院長：患者可在家看診、領藥

▲醫院示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

廣東省人民醫院9日與中國移動通信集團廣東有限公司、華為技術有限公司在廣州簽署《5G智慧醫療的戰略合作協議》，共同打造5G應用示範醫院。人民醫院副院長楊小紅表示，「在符合醫療規範的前提下，患者可不用再出門看診、拿藥。」

▼廣東省人民醫院與中國移動通信集團、華為技術有限公司簽約儀式。（圖／中新社）

據協議，基於5G技術在醫療領域發揮各自優勢的項目有四個，包括遠稱醫療影像、遠程醫療、醫療數位化服務提升與數位醫療數據儲存。利用5G網路的傳輸特性，在醫療領域上做出更廣泛的探索，讓患者能更方便、快捷地享受醫院的優質服務。

據協議，5G網路供應商將為醫療行業領域舖設大頻寬、低延遲、多點連接與安全加密的移動網路，隨5G技術與醫療數據、人工智能深度結合，將發展出智慧醫療，推動衛生醫療模式變革、驅動醫療產業升級。

▼5G網路。（圖／CFP）

人民醫院表示，將透過5G網路高速規劃切片能力，實現最快急救療程設計與患者生理數據傳輸，為120台救護車「鋪路」，爭取時間搶救生命。人民醫院副院長楊小紅聲明，5G網路將推動醫療服務升級，在符合醫療規範的前提下，慢性病病患可以透過互聯網慢性病管理平台，享受在加高清問診、續藥服務，且藥品口自動配送到患者手上或便利商店取貨，讓患者不用再出門看病。