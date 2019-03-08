新車停路邊！他每日用塑膠布+封箱膠帶「包膜」　老司機搖頭勸：母湯

▲ 車主每天花時間幫愛車包塑膠布，網喊沒用。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

存好久的錢買到自己夢寐以求的東西時，往往都會格外珍惜，一點點髒污就會影響整日心情。一位網友日前就在路上看到有車主用透明塑膠布+膠帶把愛車包起來，看起來相當顯眼。不過網友看到都說這樣沒用，反而更容易產生小刮痕，「輪框沒包到，不給過」、「擋不住三寶的」。

一位網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，圖中可見一輛銀灰色的車，車身外包了一層塑膠布，下方露出4個輪框，底部還使用了封箱膠帶黏起來，乍看之下像是車主被整了。不過原po卻表示這其實是因為「新車蜜月期」才有此舉，「聽說車主每天收每天蓋，重點是還要花時間貼膠帶。」

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網友們看到照片後表示，這樣應該只能防雨淋和鳥屎，說不定還會因為塑膠布產生反效果，「 風一吹，小刮傷更多」、「如果有沙子跑進去，更容易停留在裡面刮車」、「台灣屬海島型氣候，濕氣相當重，車輛這樣封著只會讓鈑金零件更容易生繡或氧化損壞」、「停路邊這種保護其實都是多餘的」、「輪框沒包，小心野狗尿尿」、「來幾隻貓抓抓，也是一樣哭哭」、「包這樣還是擋不住三寶的」、「鍍膜比較不容易髒，髒了也好清」。

▲網友表示，包起來頂多防止這種情況...。（圖／翻攝自爆怨公社）

也有許多人預言車主過不久就懶得包了，還是大喇喇地不要在意那麼多細節比較自在，「我是2星期就沒再蓋車套了」、「新車症候群啦！包一段時間就懶了，這種開車上路，一定東怕被石子刮，西怕被機車超車刮到，每次開到目的地，下車都一定巡一次全車殼，腳踏墊拿出來拍拍，都神經兮兮的」、「車是買來開的，要這樣包不如等有自己的車庫再買」、「租個有棚子的停車位就好」。

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