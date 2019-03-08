迪士尼鬼島荒廢20年！洗手台塞滿黑褐不明物　屍骨廢墟超嚇人

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美國佛州迪士尼今年將迎來全球粉絲期盼的星際大戰主題樂園。只不過，在這座佛州迪士尼園區當中的灣湖（Bay Lake），其實暗藏著荒廢長達20年的神祕「鬼島」，當初的建築物如今早已變成雜草叢生、積滿灰塵的廢墟，洗手台的水槽塞滿黑褐不明物，甚至可見動物骨骸，看得令人雞皮疙瘩掉滿地。

《鏡報》報導，這座島佔地11英畝（約4.4公頃），座落在迪士尼樂園東側，但沒有任何標示，園區地圖也沒有顯示要如何抵達這座荒廢樂園。事實上，這是迪士尼官方在1965年買下的島，直到1974年才正式見客，被命名為「金銀島」（Treasure Island），隨後改名「發現島」（Discovery Island）後，在1978年轉為野生動物展覽園區。

只不過，這座提供遊客欣賞異國鳥類花卉的島嶼，只能坐船才能抵達，加上1998年「動物王國」（Animal Kingdom）開幕，來到這裡的遊客越來越少，許多鳥類被搬遷至新的園區，「發現島」最終在1999年4月宣告永久關閉，自此荒廢20年。

在這段荒廢歲月當中，幾乎沒有人敢踏上這座島嶼，包括工作人員和遊客。但根據偷偷潛入這座島的探險家拍攝的實況，曾是島上最大建物之一的動物照護醫院內部積滿灰塵，甚至不少醫療物資仍擺在製物櫃裡頭，雜草入侵主要建物，部分設施的天花板塌陷、牆壁破損，先前供遊客仰望鳥群的地方也被樹木、樹葉覆蓋，甚至可見動物骨骸。

時至今日，儘管「發現島」被列為禁區多年，但迪士尼仍未釋出官方關閉這座樂園的原因；外界認為，高成本、低訪客、新樂園動物王國的開幕都很有可能是樂園關閉的關鍵因素。