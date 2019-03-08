影／大鬍子情侶竟懷孕生產！「父子均安」大秀甜蜜合照...

國際中心／綜合報導

美國德州28歲變性人辛普森（Wyley Simpson）在飽受異樣眼光下，於去年順利懷孕並平安產下兒子羅文（Rowan）。在懷孕前身材結實的辛普森原本是一位女性，21歲那年開始接受注射睪固酮（男性荷爾蒙）治療變性，沒想到連醫生都曾告知很難懷孕的他，竟意外和未婚夫蓋斯（Stephan Gaeth）獲得愛的結晶。

▲辛普森意外懷孕產子 。（圖／翻攝自IG／ @equineboy21 ）

據《每日郵報》報導，辛普森從小就不適應擁有「女性的身體」，只能透過將自己打扮成男性才能獲得滿足。21歲時，辛普森藉由注射男性荷爾蒙，成功成為一位長出鬍子、體毛、聲音變得低沉、也沒有女性月經的男性，並於2013年進行手術切除乳房。辛普森除了下體沒有動手術，依舊擁有女性生殖器官外，從外觀看起來就是一位真真實實的男性。

▲身材結實的辛普森 。（圖／翻攝自Facebook／ WYLEY CONNER SIMPSON ）

辛普森和蓋斯（Stephan Gaeth）幾年前透過交友軟體相識，由於雙性戀的蓋斯完全不介意辛普森的性別，兩人便開始過著甜蜜的生活。直到2018年2月，辛普森開始出現孕吐，曾被告知很難懷孕的他才發現自己竟意外有了孩子，當時辛普森因為擔心懷孕後就必須停止服用男性荷爾蒙，原本打算墮胎，但卻在看完超音波裡的寶寶後改變想法，決定將孩子生下來。

辛普森回憶起當時，難過表示，「並不是所有人都能接受看到一個懷孕並有著大鬍子的男人走在路上，所以我們受到相當多的異樣眼光...。」除了現實生活中，他們在網路更是上受到大量批評，因為懷孕期間容易影響情緒，辛普森度過了非常痛苦的一段時期，所幸在去年九月，他終於順利地剖腹產下兒子羅文，成為德州第一名「懷孕生子的變性人」。

▲辛普森於去年九月順利剖腹產下兒子羅文 。（圖／翻攝自Facebook／ WYLEY CONNER SIMPSON ）

兩人目前搬到了新墨西哥州的阿布奎基，羅文現在也已經6個月大，辛普森在生完小孩後，繼續他施打激素。他表示，「即便遇到很多難關，但在看到羅文那刻，所有精神和身體上的痛苦都都值得了。」雖然現在倆人很享受當著父親的日子，但辛普森也表示，自己不會想再生孩子了。

據先前報導，全球第一位懷孕生子的變性人是來自夏威夷的湯瑪斯畢提（Thomas Beatie），因為夏威夷禁止同性戀婚姻，所以他選擇變性，於2002年成為法律上認定的男人，並且跟妻子南西結婚。然而「他」只切除乳腺與乳房，定期注射睪固酮，並未切除自身的女性生殖器官。2007年時他宣布懷孕時，震驚了全世界。

▲▼目前3人和一隻愛犬過著幸福的生活。（圖／翻攝自Facebook／Stephan Gaeth）