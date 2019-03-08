偏頭痛12小時！她崩潰上網求助　「神奇一夾」秒緩解驚呆

▲偏頭痛常會導致心情低落。示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

國際中心／綜合報導

不少人有偏頭痛的困擾！美國印第安納州一名女子，日前因偏頭痛整整痛了12小時，試過各種方法都無法緩解，最後在網路上找到「神奇偏方」，用一個夾子夾在大拇指和食指中間虎口處，沒想到20分鐘後疼痛就好了一大半，讓她超級驚訝。

據英國《鏡報》報導，伊莉莎白（Elizabeth Hayes）日前在Facebook上發文表示，她已經患有偏頭痛12小時，疼痛急遽直到完全無法忍受的地步，她用盡了所有常用來緩解偏頭痛的藥物和方法，卻都沒用，最後只好上網求助，發現一個名為「Aculief」的塑膠夾，只要夾住大拇指和食指中間的虎口神經處，便能緩解。

伊莉莎白便依樣畫葫蘆，在家中隨便找了一個塑膠夾，原本只是抱著試試看的心態使用，沒想到結果讓人出乎意料，她驚訝表示，「這個小夾子今晚救了我一命！」伊莉莎白夾上夾子之後，竟在短短1分鐘內偏頭痛就獲得緩解，20分鐘後，「疼痛直接好了一半。」

▲一個簡單的動作，竟可緩解偏頭痛。（圖／翻攝自Facebook／Elizabeth Hayes）



伊莉莎白驚訝之餘不忘發文分享給大眾這個「神奇小撇步」，而文章目前已經獲得27萬次分享和21萬則留言，網友紛紛讚道，「真的太神奇了…」、「我超級需要這個，下次一定要嘗試」、「我知道這是解頭痛的點，但沒想過可以使用這個簡單的小工具，太好了！」、「真的有用，我要囤貨！」

據Healthline報導，伊莉莎白虎口處，就是所謂「合谷穴」的位置，也是血氣較充足的地方，中醫師表示，對這個壓力點採取按壓方式可能有助於減輕壓力，也能緩解偏頭痛，牙痛、頸部疼痛或經痛等等。