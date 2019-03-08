比特犬傷人頻傳！立委籲禁止輸入繁殖危險犬　農委會：落實登記追蹤

▲今年1月在基隆傳出有比特犬咬死流浪狗的事件。（圖／記者郭世賢翻攝）

生活中心／綜合報導

比特犬攻擊事件頻傳，時代力量立法委員徐永明今（8日）天召開記者會，要求農委會加強管制危險性犬隻，也呼籲應禁止繁殖危險犬隻，對飼主加強教育與了解飼養心態。對此，農委會坦言，危險犬隻管理仍有很大的改善空間，未來會落實登記與長期追蹤。

徐永明上午在立法院召開「消極管理惡犬咬，農委會成血腥幫兇」記者會，要求農委會加強管制危險性犬隻。他指出，近年來比特犬攻擊民眾或是其他動物的案例層出不窮，無論是婦女、兒童甚至飼主本身，都曾發生被比特犬攻擊的案例，其中更有嬰兒頭顱遭咬碎險些喪命的悲劇。

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▲徐永明要求農委會加強管制危險性犬隻。（圖／翻攝徐永明臉書直播）

徐永明表示，根據農委會統計近5年犬隻攻擊裁罰案件為89件，案件數不算少，但全台高達12個縣市犬隻登記率低於7成，其中苗栗縣、南投縣及屏東縣更只有3成，其中恐有更多犬隻不在農委會掌握中。農委會2015年起已將6品種犬隻列為危險性犬隻，分別是比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬及獒犬。徐永明說，比特犬在國內飼養數量已逾千隻，現行規定要求危險性犬隻出入公共場所要有成人陪伴、應繫上牽繩並戴上口罩。

徐永明質疑，目前針對危險性犬隻違反《動物保護法》第20條第2項可處3萬以上15萬以下罰鍰，但近3年平均裁罰金額僅3萬多元，其中2016年、2017年平均裁罰金額更只有2萬餘元，明顯不符合農委會規定最低裁罰金額。他認為，低額罰鍰無法對危險性犬隻飼主造成嚇阻效果。

▲徐永明要求農委會加強管制危險性犬隻。（圖／翻攝徐永明臉書直播）

遭比特犬攻擊的受害者喬小姐指出，日前在河邊遛狗時，突然一隻比特犬衝過來對她的狗撕咬，她手部也因此遭咬傷，當時比特犬飼主就在旁邊，但沒有使用牽繩。喬小姐認為，最大的問題是飼主，由於飼主不當飼養、未妥善管理才導致比特犬更容易發生攻擊行為。

時代力量台中黨部副執行長吳佩芸表示，檢視各國危險性犬隻規範，澳洲、德國、新加坡等皆禁止輸入，針對危險性犬隻繁殖也多有限制，而我國除公告6大危險性犬隻之外，相關法規仍未完善，資訊宣導也未落實。吳佩芸認為，地方政府應確實執行寵物登記、網路平台資訊應更完整公開，讓台灣成為真正的友善動物國家。

農委會畜牧處副處長王忠恕說，我國現有比特犬多由國內繁殖，雖動保法對繁殖動物有相關規定，但在執行管理上仍然極大改善空間。徐永明呼籲應禁止繁殖危險犬隻，對飼主應加強教育與了解飼養心態而非讓犬隻傷害其他人或動物。王忠恕回應，將再研議危險犬隻是否禁止繁殖，並檢討動保法裁罰基準，同時要求縣市政府加強宣導，確實做到寵物登記並長期追蹤，目前也正全面調查全台危險犬隻，承諾會將調查結果公告於網站。

徐永明要求，農委會應比照他國禁止輸入危險性犬隻、落實寵物登記制度讓全台各縣市寵物登記率達9成，並將現有危險性犬隻絕育，另要求農委會研議現有危險性犬隻飼主考照及繳交飼養保證金規定。

▲去年10月，高雄一對父女被家中的比特犬咬傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）