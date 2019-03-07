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非洲豬瘟疫情爆不停！英國流行病學家：病毒不會停止散播

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▲▼非洲豬瘟預防與控制國際研討會,Dr.Dirk Pfeifer。（圖／記者許展溢攝）

▲Dr.Dirk Pfeiffer指出，大家都在同一艘船上，資源必須共享一起防疫。（圖／記者許展溢攝）

農委會舉行為期2天非洲豬瘟預防與控制國際研討會今（7日）登場，邀請國、內外專家針對緊急應變計畫、防疫與準備及邊境管制措施等多項議題討論。OIE（世界動物衛生組織 ）諮詢學者、英國流行病學家Dr.Dirk Pfeiffer 強調，非洲豬瘟病毒不會停止散播，所有人都在同一艘船上，必須一起參與防疫，同時資源也要共享。

Dr.Dirk Pfeiffer 表示，非洲豬瘟防疫在不同國家因資源、能力等狀況不一，因此OIE明訂各國要一起合作，主要就是非洲豬瘟病毒不會因為邊境或國際上等狀況改變而停止散播，防疫是所有人必須一起參與，大家都在同一搜船上，資源必須共享，尤其該病毒發生，是不管豬隻、製品進出等，甚至相關人員到處移動，都要了解疾病真正狀況，要有足夠衛教知識。

▲▼非洲豬瘟預防與控制國際研討會,農委會副主委黃金城,Dr.Dirk Pfeifer 。（圖／記者許展溢攝）

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▲Dr.Dirk Pfeifer 強調，非洲豬瘟病毒不會停止散播，防疫還是不能掉以輕心。（圖／記者許展溢攝）

至於大陸日前稱疫情有控制，Dr.Dirk Pfeiffer 說，最重要的是疾病爆發時不管在哪一國家，基於狀況都一樣，有些國家通報狀況方式、速度，及反應等就是有可能不好，不過他笑說，自己很慶幸不是負責大陸的管制，因為地區太大很難管理，但也沒實際在那邊，無法得知真正狀況，確實近來有接獲大陸改善訊息，若真的很好，但悲觀一點、謹慎一點比較好，也就是任何評估都要小心，不能聽到相關訊息就放鬆，如越南就在預期中會淪陷非洲豬瘟，因此接下來疫情上的狀況要密切觀察。

Dr.Dirk Pfeiffer 也指出，廚餘只要條件並符合法規，按照該有程序處理烹煮，不是不能養豬，只是要處理到安全，不過，以100%來說，只要有0.01做不好就會毀了防疫，但若貿然把廚餘都禁了，要思考飼料要從哪來？要用哪種方式替代？ 這點須非常務實去想，怎麼做才能符合成本效益，要是食物來源太昂貴，豬農可能會鋌而走險用其他方式，也許就會發生更危險狀況，最重要的是要一起跟豬農合作研討，笑說不然最後只能從澳洲進口豬隻了。

▲▼非洲豬瘟預防與控制國際研討會,農委會副主委黃金城,Dr.Dirk Pfeifer 。（圖／記者許展溢攝）

▲Dr.Dirk Pfeifer說，病毒永遠都有可能發生，也許哪一天就跑進來，必須非常有效率進行管控 。（圖／記者許展溢攝）

另外，非洲豬瘟沒疫苗，Dr.Dirk Pfeiffer 表示，2005年國際上初次研發，自己參與其中，只是目前進展還要等很久、很久 ，因為要真的研發出能用又「安全」的疫苗還不夠程度，在疾病到處都是的現階段，可能有廠商或相關單位迫於壓力想趕快解決，臨時拋出來疫苗，但要注意這可能都是不安全、有危險的。

Dr.Dirk Pfeiffer 指出，病毒永遠都有可能發生，也許哪一天就跑進來，必須非常有效率進行管控，和及早發現萬一病毒真的來了要怎麼辦，就算只是豬農虛驚一場通報疑似可能有非洲豬瘟，大費周章花很多時間、金錢處理，最後發現不是也沒關係，因為能藉此了解監控系統、整體制度其實是有效的。

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關鍵字：農委會,非洲豬瘟,國際研討會,防疫,病毒,世界動物衛生組織,OIE

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