非洲豬瘟國際研討會不見大陸代表　農委會：邀請被已讀不回

▲農委會舉行非洲豬瘟預防與控制國際研討會，農委會副主委黃金城表示，邀請大陸代表卻被已讀不回 。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（7日）舉行非洲豬瘟預防與控制國際研討會，邀請國內外專家針對疫情緊急應變計畫、防疫與準備及邊境管制措施等多項議題討論。農委會副主委黃金城表示，萬一病毒入侵，台灣相關產業產值馬上會損失2千億元，盼研討會能有更多有利我國防治策略，這次也有邀請大陸代表出席，但一樣被「已讀不回」。

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黃金城會前說，非洲豬瘟對於亞洲各國影響很大，若以台灣來看，疫情只要入侵產業將損失 2千億元，對於整個社會經濟、農業等面向都有影響，因應疫情擴散，台灣去年12月成立非洲豬溫中央災害應變中心，並啟動跨部會合作，研商疫情風險及防檢疫等措施，同時檢核各項資源。

▲非洲豬瘟預防與控制國際研討會研討會聚集來自世界各地方專家 。（圖／記者許展溢攝）

黃金城指出，台灣為OIE（世界動物衛生組織 ） 一員，加上亞洲鄰近國家，一起抵禦非洲豬瘟，希望在這次研討會上彼此間能互相學習，透過專家預防與控制作法，有利於我國出做防治策略參考。

只是被問及今天研討會是否有大陸代表出席，黃金城表示，沒有代表來參加，據了解只有大陸一位學者因為來台參加黴漿菌研討會，剛好藉此機會到場聆聽，但不是以官方身分。黃金城強調，這次舉辦研討會有邀請大陸，仍沒有回應，一樣被「已讀不回」。