慶祝婦女節　學甲分局鮮花巧克力齊放送

▲台南市學甲分局長陳建民，親自至各單位逐一致贈玫瑰花與巧克力讓女性同仁備感溫馨，並祝福婦女節快樂，永遠健康、美麗、自信。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

3月8日是國際婦女節，台南市警學甲分局，有感女性同仁，在家庭與工作中無私付出，不管是警察、警眷及行政人員，都是維護治安不可或缺的力量，藉著這個屬於女性的節日，分局長陳建民親自至各單位逐一致贈玫瑰花與巧克力讓女性同仁備感溫馨，並祝福婦女節快樂，永遠健康、美麗、自信。

有女警感性回應，從小到大都沒有人送花求婚，希望她未來的夢中情人，可以到分局拿著玫瑰花來求婚；也有女警回應今年從警專畢業步入警察生涯後，這是第一次收到玫瑰花跟巧克力，讓人覺得陳建民分局長是個親警愛警貼心的暖男；亦有資深女警打趣回應結婚十幾年都沒被送過玫瑰花及巧克力，希望每天都是有鮮花跟巧克力的婦女節。

近年來女性在警察職場上表現亮眼，其特質細心、溫柔，對被害人有安撫的作用，特別是遇上婦幼及家暴案件，女警除了擔任執法者的角色，更必須扮演關懷者，與被害人建立關係讓被害人有安全感，充分信任警察，進而提升民眾對警察的滿意度。警察機關女性同仁逐漸增加，各單位都可見到女性員工堅守崗位，這也表示女性在職場上已「撐起半邊天」。在婦女節當天，為慰問女性同仁對工作及家庭的付出，特別獻上最大的敬意。

學甲警分局長陳建民表示，聯合國將3月8日訂為國際婦女節，以肯定婦女在經濟、政治和社會領域等各方面的貢獻，隨著性別平等化，婦女不但在職場上已有顯著傑出的表現外，更是家庭中重要的核心力量，家庭能夠和諧，社會也才能夠穩定進步，應從實際上，致力提昇婦女的地位，並鼓勵她們走出家庭，享受人生，和男性朋友站在同等的方位，一起為家庭和社會努力，勉勵所有女性警察同仁，都能在自己的工作領域中找到支點，享受工作並擁有健康人生及美滿家庭！