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南加州5小時劈2200道閃電！　「達美航空」被擊中緊急調頭

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▲▼南加州5小時內2200次閃電。（圖／翻攝自推特@EliasonMike）

▲閃電甚至還劈中飛機。（圖／翻攝自推特@EliasonMike，下同）

國際中心／綜合報導

美國南加州5日突然雷神發怒，5分鐘內就在外海測得1489次閃電，其中聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）231次，洛杉磯縣40次，甚至還擊中一架達美航空（Delta Airlines）班機，更造成洛杉磯國際機場（LAX）的3座航廈停電。國家氣象局的卡普蘭（Curt Kaplan）指出，當天聖塔芭芭拉縣到洛杉磯地區在5個小時內，共偵測到2200次雷擊。

▲▼南加州5小時內2200次閃電。（圖／翻攝自推特@EliasonMike）

▲5個小時內就出現2200道閃電。

據《洛杉磯時報》報導，遭閃電擊中的是達美航空2432航班，事發當下機長就立刻調頭返回機場，所幸並沒有任何人員受傷，飛機目前仍在進行維修、檢查。

南加州這幾天受到暴雨肆虐，聖塔芭芭拉縣南部也啟動洪水警報，而伴隨著大雨的還有戲劇性的閃電。氣象學家霍克西（Kathy Hoxsie）表示，「通常不會有這麼多閃電同時出現」，這是個不尋常的景象。

▲▼南加州5小時內2200次閃電。（圖／翻攝自推特@EliasonMike）

▲閃電甚至還一度造成機場停電。

聖塔芭芭拉縣的消防員在網路PO出一系列照片，好幾道閃電瞬間點亮天空，加上厚厚的雲層與暴雨，可看出天氣狀況相當惡劣。當地官員擔心先前發生火災的山坡地承受不了大雨沖刷，會發生土石流或山崩意外，因此已命令3000名居民疏散。

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關鍵字：洛杉磯,南加州,Santa Barbara County,Delta Airlines,達美航空,閃電,北美要聞

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