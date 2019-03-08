黑人遭警察以「手持鈍物」拔槍盤查　只是因他手拿垃圾夾

▲一名非裔男子在自家門口撿垃圾，卻遭警方掏槍盤查。（影片／取自Youtube／The Battousai）

國際中心／綜合報導

美國科羅拉多州（ Colorado）一名非裔男子日前拿著垃圾夾在自家門口清理垃圾時，突然遭一名警察掏槍盤查，理由竟是因男子「不願放下一件鈍物」。最後，警方判定該名男子有合法權利待在家門外，便沒有再採取進一步動作。事後警方發起內部調查後，當初拔槍威脅男子的警察，便開始請假，不願接受調查。

影片中，一名留著大鬍子的非裔男子一手拿著白色塑膠桶，一手拿著垃圾夾，在一棟建築物外清理垃圾，不久後，一名警察突然拔槍要男子接受盤查。男子嚇得向警察大喊「我沒有武器！這是垃圾桶！這是夾子！」而警察見狀後，卻毫無要放下警槍的意思，反而透過無線電叫來了2名警察支援。

▲非裔男子一手拿著白色塑膠桶，一手持垃圾夾。（圖／翻攝自Youtube／The Battousai）

綜合外媒報導，這名非裔男子為科羅拉多大學波德分校（University of Colorado at Boulder）的學生，當時他向警察提供他的學生證，且一再表明自己就是住在這棟建築物中，但警方因他「不願放下一件鈍物」而找來更多警察到場。

據了解，波德警局開始調查此事後，涉案警察們便開始請假。當影片曝光後，許多抗議人士聚集於市議會前方，拿著垃圾夾發出噪音，並高舉「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的標語。

為了改變種族歧視，美國近年來不只發表歧視言論的公眾人物會遭到大眾撻伐，也有城市相繼制定新法規，來改善「有色人類」遭「另眼看待」的狀況。例如，紐約市就在今年頒布了全美首例的新規定，所有市民不論種族、族裔或個人身分認同，任何人都有權利擁有各式各樣的髮型，希望能改善以白人為核心的審美觀。

▼黑人的「辮子頭」被視為其種族特徵。（示意圖／LibreStock）