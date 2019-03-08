美6歲童破傷風住院57天　一看帳單嚇傻…竟要2500萬元

▲美國6歲男童住院57天，醫療費用高達2500萬元。（圖／記者洪巧藍攝）



國際中心／綜合報導

2月間有一名老外因為急性腸胃炎到台大醫院就診，沒健保的他在收到帳單後嚇呆，因為價錢竟然「便宜到爆」，引發網友熱議。近日，美國奧勒岡州則有一名從未接種過疫苗的6歲男童，因為傷口感染破傷風，住院57天後才回家，而醫療費用竟直逼天價，高達81萬1929美元（約新台幣2500萬元）。

據《福斯新聞》報導，這名男童因為在農場玩耍時，不小心跌倒撞破了額頭，原本已經在家中清洗傷口並縫合，沒想到一周後，他開始出現肌肉痙攣、「角弓反張」症狀，也就是身體會不自主的「拱起」背部和頸部，最後甚至呼吸困難，父母只好連忙求救，當局也趕緊將男童空運至兒童醫院治療。

男童送醫時，病情迅速惡化，最終醫院發現男童出現多種破傷風症狀，包括發高燒及更嚴重肌肉痙攣，醫生見狀後，隨即注射了一劑白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺、b型嗜血桿菌的五合一疫苗「DTaP」。男童最終在醫院住了57天，其中47天在加護病房，而醫療費用竟然高達81萬1929美元（約新台幣2500萬元）。

報導中指出，儘管醫生解釋了這個DTaP疫苗接種的所有益處，但在男童出院後，家人似乎已被醫療費用嚇壞，拒絕了第二劑疫苗施打以及任何其他建議的疫苗接種。