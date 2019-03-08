桃園機場停電　羅友志酸：王浩宇這個你怎麼不管了？





▲桃園市議員王浩宇。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇日前爆料，高雄市長韓國瑜於擔任北農總經理時，「365天有300天都在喝酒」，隨後又po出4張韓國瑜餐敘的照片，直指餐敘對象是大陸獨家授權代表採買機構「國台網」的工作人員，遭到網友批評「先管好桃園」。針對此事，名嘴羅友志拿8日桃園機場停電事件來回擊，「王浩宇這個你怎麼不管了？」

王浩宇近日發文矛頭都指向韓國瑜，更在其中一篇文中指控韓國瑜在台北農產運銷公司任職總經理時，幾乎天天喝酒，365天中有300天都在喝，中午通常在北農的餐廳與農會總幹事等人交際，每天中午還沒到就可以看到酒醉的韓國瑜，龜息到下午3、4點起床才開始辦公。這一番爆料也引發熱議，不少網友紛紛在他臉書上質疑真實性，並要他提出實質的證據。

▲王浩宇公開韓國瑜在一郎用餐的照片。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

王浩宇7日進一步貼出4張韓國瑜在一郎餐廳的照片，並說「是不公布你不會承認是不是？要不要順便公布一下，跟你吃飯的這些人，他們是誰啊？來自哪裡？」照片中可以看到韓國瑜手拿著紅酒言歡、低頭燦笑，再度引起網友一番討論。

至於這些人的身分？王浩宇接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，這些人就是「國台網」的工作人員，從該公司網頁上介紹寫著「台北中央市場（果菜公司）在大陸的獨家授權代表，是集台灣千萬生產安全農產品商家由台北中央市場通往北京中央市場最正規的唯一渠道」。

▲桃園機場第二航廈傳出無預警停電。（圖／記者蔣婕妤攝）

對於身為桃園市議員的王浩宇，隔空批評高雄市長韓國瑜的行為，引起部分網友不滿，跑到王浩宇臉書上表示，「為了想紅，不斷抹黑韓市長，你是台灣的亂源，我看不起你這種議員」、「你是不分區的嗎 做好你的桃園區議員工作好嗎」、「覺得你很閒ㄟ.整天上網po文.選你是來上網的哦」。

由於8日上午傳出桃園機場第一、二航廈大停電，讓羅友志在臉書上酸，「王浩宇這個你怎麼不管了」，認為再怎麼缺電也不能暗國門，再怎麼窮，也不能餓小孩。整個桃園機場大停電，18分鐘了，空橋不能運作，飛機旅客下不來，轉盤沒辦法動，旅客下來也不能拿行李！這樣拼觀光？客人還會來嗎？

▼羅友志酸王浩宇。（圖／翻攝自羅友志臉書粉專）