林淑芬3個「#」酸韓國瑜：重點不是瑪麗亞變老師





▲韓國瑜出席工商協進會第25屆第四次理監會議。（圖／記者葉南州攝）

政治中心／綜合報導

日前有業者向高市府建議，可從菲律賓引進英語人才，藉此推動高雄的雙語教育，韓國瑜卻回應「這方面對台灣人心理衝擊會很大，因為瑪麗亞怎麼變老師了」，此話引起外界許多反彈。不過民進黨立委林淑芬卻在8日提到，重點不在瑪麗亞變老師，而是業者想要「廉價的白領人才」。

有企業代表6日在工商協進會理監事聯席會議上，建議韓國瑜「積極引進派遣到國際上，菲律賓的白領以及技術人才到高雄」。不過韓國瑜卻回應「引進菲律賓人才...這恐怕對高雄人、台灣人心理衝擊大，因為瑪麗亞怎麼變老師了？」，表示須先心理建設，讓家長和老師都能接受。

韓國瑜這句「因為瑪麗亞怎麼變老師了？」引起網友不滿，留言批評，「你哪來的條件可以歧視菲律賓人？」、「瑪麗亞的英文都還比你好，比你有國際競爭力呢」、「瑪莉亞都比幹話王強」、「這種帶有種族歧視的人 還能當一個行政首長？！那些白領階級的菲律賓人說不定能力比你還強！」

針對疑似歧視菲律賓人的言論，韓國瑜7日澄清，「瑪麗亞只是一個表述，並非歧視，而是政府在推動雙語教育的過程中，必須與家長做好的溝通。」菲律賓的外語人才輸出已經很成熟，目前的問題是，若從菲引入師資，高雄的家長接受程度又有多少，所以才會用「瑪麗亞」3個字來做表述。

不過林淑芬8日在臉書上酸說，「重點不是瑪麗亞變老師，#重點是業者想要菲律賓會說英語的廉價的白領人才。#老闆的重點不是在專業而是要便宜。#已經從開放便宜的藍領外勞沉淪到要求開放便宜的白領外勞了。#台灣的未來要選擇繼續探底嗎？」