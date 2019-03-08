半島無核化無法立刻解決！　王毅：由易到難循序遞進

▲王毅。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔、曾俊豪／台北、北京連線報導

十三屆全國人大二次會議記者會8日上午舉行。對於川金會沒有取得成果，半島局勢再次嚴峻一事，陸外交部長王毅表示，朝美雙方可以再次聚首，這本身就是積極進展，國際應該鼓勵朝美保持耐心，「我們認為解決方法是各方都要跳出歷史局限，解決路徑是要制定好總體路線圖，在此基礎上，由易到難循序遞進。」

十三屆全國人大二次會議新聞中心將於3月8日10時舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

韓聯社記者在會上提問稱，「金川二會沒有取得成果，半島局勢再次嚴峻，在無核化方面，中方將發揮哪種作用？」

對此，王毅表示，「我們認為會晤是政治解決的重要一步」，朝美雙方可以再次聚首，這本身就是積極進展；國際應該鼓勵朝美保持耐心，繼續前行，只要對話不停、方向不變，無核化一定會實現。

至於解決方法，王毅稱，解決起來不可能一蹴而就，各方不應一開始就設置過高門檻和提出不切實際要求，「我們認為解決方法是各方都要挑出歷史局限，破解雙方不信任。」

王毅說，解決路徑是要制定好總體路線圖，在此基礎上，按照分階段分步走的方式，由易到難循序遞進。