美方採取極限施壓　王毅：典型的「經濟霸凌行為」

▲美中貿易磋商遇上許多波瀾，王毅認為是因「美方極限施壓」。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

大陸外交部長王毅當地時間22日在吉爾吉斯的比斯凱克（吉爾吉斯文：Бишкек）說明，美方反覆無常的態度，導致磋商不斷受挫；中方的所作所為不但是在維護自身合法權益，也是在維護國際關係準則、維護自由貿易體制，「如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底。」

王毅出席在吉爾吉斯比斯凱克舉行的上海合作組織（下稱：上合組織）外長會議期間提到，希望這次向各國外交部長點明美中磋商的情況，能得到各國的理解與支持，「中方介紹的事實真相得到了外長們的廣泛理解支持。上合外長會議新聞公報明確寫明，上合組織成員國要共同反對任何形式的單邊主義和貿易保護主義。」

王毅指出，若是貿易磋商建立在不平等的基礎上，中方當然無法接受，無論是甚麼樣的不平等協議，都不該成立、也不可能得到認同，「如果美方願意平等磋商，中方的大門敞開。如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底。」

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對於近日的華為事件，王毅指責，美國這一系列的手段是典型的「經濟霸凌行為」，動用國家力量無端打壓一間中國民營企業、試圖阻礙中國的發展過程，這種唯我獨尊的做法不會得到國際社會的認同。

王毅稱，此次上合組織外長會議中，簽訂了聯合新聞公報文件，與會各國都在公報中「共同反對任何形式的單邊主義和貿易保護主義」。此外，他說明，各國也反對以任何藉口對數字經濟與通訊技術領域進行打壓、採取歧視性作法。