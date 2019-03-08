健康當道！「輕燒肉」黃金油封烤法　夯出鮮嫩多汁口感

▲「四時輕燒肉」的燒烤料理，講求健康與美味兼顧。（圖／四時輕燒肉提供，下同）

記者浦靖祤／台北報導

燒肉店在台灣相當受到消費者歡迎，肥美的肉片配上醬料，放在高溫炭火烤盤上烤得吱吱作響，香氣四溢，生意好的店家更經常一位難求。就是因為超愛吃燒肉，又想顧及身體健康，讓從事生技產業的逄博維，決定在36歲這年，創業開起「輕燒肉」餐廳，以控溫方式來燒烤食材，吸引不少養身客群。

不同於一般燒烤店，走進「四時輕燒肉」店裡播放得是柔美的輕音樂，空間設計相當舒服，更讓人驚喜的是竟然聞不到油煙味。逄博維自信的說，「我的燒肉店標榜的是健康，所以特別在烤爐的選擇上，使用可以控制溫度的電烤爐，搭配上黃金油封烤法，讓烤出來的食物，不論是肉類、海鮮甚至是蔬菜，都能保有鮮嫩多汁的口感，並且保留營養。」

▲▼「四時輕燒肉」的食材每天從市場採買，讓消費者吃到最新鮮的料理。（圖／四時輕燒肉提供）

老闆逄博維解釋所謂的「黃金油封烤法」，其實概念就像是油封鴨的做法，將食材放上烤盤之前，先刷上一層耐熱的玄米油，這樣就能幫助食物在燒烤過程中，保留水分不易流失，食物的味道和營養都被油給封住了，口感味道當然更佳鮮美，但吃起來卻一點也不覺得油膩。

身高178的他，曾經因為不忌口，體重飄升到近百公斤，也差點讓健康亮起紅燈，因此要求所有的餐點一切都要以健康為基礎。逄博維談起自己的開店哲學，「因為要將烤盤溫度控制在160度，才可以達到梅納反應產生肉香，也不會造成燒焦影響健康，但是這樣的溫度比起其他燒肉店使用炭火300到400度的高溫，肉不僅較慢熟，也降低了翻桌率，這樣的做法一般餐廳不太會使用，因為等於大幅增加了時間成本。」

▲店裡的悠閒氣氛讓客人可以慢慢享用燒肉美味。▼蔬菜類也可以烤出鮮嫩多汁的口感。

翻桌率低讓開店成本提高，不過逄博維為了堅持健康理念，還是決定要將這樣的燒烤模式帶給顧客。又為了降低吃燒烤一般人最討厭的油煙味困擾，店裡還加裝美國進口的水光離子空氣處理機，幫助分解油煙，消除異味，也減少對環境的污染，當然這又是一筆龐大開銷。不過來過的客人，都很喜歡在這裡吃燒肉的感覺，消費者林小姐說，「因為不喜歡燒烤店的油煙味，所以第一次來這用餐時還蠻驚訝的，加上控溫燒烤的方式，食物不太會烤焦，也可以吃到食物的原味，我覺得比較健康，所以經常帶家人來用餐。」

逄博維笑說，「我常常跟朋友說我有顆『仁者心』，賺錢是一回事，但不論做任何事情，都要做個對社會有幫助的人，每次客人來店裡慢慢烤慢慢吃，看到有他們盤子裡都沒有剩菜，我就很自豪。還有很多些家長帶著小朋友，一家人來吃得很開心，小朋友甚至吃得比平常還要多時，我就認為我的堅持是對的！」

▲▼「四時輕燒肉」以健康為概念，店內風格設計相當舒適並充滿綠意。

以家庭客為主要客群，「四時輕燒肉」開業短短半年，好口碑已經在鄰里間傳開，Google評價更是拿到4.9分高分。逄博維說自己的偶像是奇美集團創辦人許文龍和行政院衛生署署長楊志良，「他們帶給我的啟發，就是只要把事情做到最好，堅持下去就會成功！」他透露目前計畫透過募資，開設台灣第一家親子燒烤餐廳，希望能將健康的輕燒肉文化，推廣給愛吃燒肉的消費者。

為了讓有運動習慣的朋友，能夠在運動之後補充營養和蛋白質，四時輕燒肉現在推出優惠活動，只要消費者出示健身房會員卡，用餐就能享有9折優惠。

▲「四時輕燒肉」老闆逄博維，以健康理念創業開設燒肉店。

「四時輕燒肉」概念店



地址：台北市松山區八德路三段12巷16弄1號1樓

電話：（02）2577-7708

官方網站：https://www.4hourslightbbq.com/