燒肉店初一大火25食客員工驚逃　臉書小編淚訴：失業中，有緣再見

記者洪正達／台南報導

台南市北門路上的赤客燒肉店，大年初一下午卻迎來祝融，當天下午3點多左右，店內還有約15人用餐，發生火警後，店內工作人員與顧客緊急逃生，所幸無人受傷，不過由於燒肉店附近就是鐵軌與民宅，情況一度相當危急，經警消全力搶救後，大火將近一個多小時才被撲滅，時值大年初一，不少人也在旁圍觀，燒肉店的臉書小編淚訴「小編失業中，有緣再見。」

▲台南「赤客」燒肉初一大火，整間餐廳被燒個精光。（圖／記者洪正達翻攝）



燒肉店員工向警消表示，當時疑似是燒肉爐的抽風管保險司斷裂停止運作，前去查看時就發現並非抽風管停止，而是管道內的油漬起火，台南市第六大隊大隊長林德興說，起火原因初步證實的確是抽風管太久沒清理引發火勢。

▲餐廳後面不但面臨鐵軌及民宅，情況曾一度相當危急。（圖／記者洪正達翻攝）

消防局說，當天下午3點多竄出火苗，沒多久整間餐廳便陷入火海，消防局獲報後出動23車63人前往搶救，但火勢實在太大，造成餐廳兩層樓磚造平房及鐵皮屋全毀，當時情勢相當緊張，所幸經全力灌救後才讓火勢沒有進一步擴大。

▲時值大年初一，大火引起許多民眾圍觀。（圖／記者洪正達翻攝）

▲赤客燒肉店小編晚間在粉絲團淚訴「後會有期」。（圖／翻攝臉書粉絲團）



