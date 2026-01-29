　
生活

看韓團演唱會慘遇狂粉「殺豬叫」　她回家發現左耳失聰了

▲ATEEZ來台開唱。（圖／讀者提供）

▲ATEEZ來台開唱，吸引萬名粉絲到場熱情應援。（圖／讀者提供）

記者柯沛辰／綜合報導

花錢花時間搶票，觀看體驗卻飽受煎熬？一名韓團粉絲發文抱怨，去聽演唱會遇到一名狂粉，整個過程大吼大叫應援，規勸後也不見改善，態度還相當差，導致她回家後發現「左耳暫時性受損」，出現失聰情形。

狂粉近距離吼叫應援　被規勸竟回「大家都一樣」

原PO在Threads上表示，她上周看完演唱會，被後面不知道自己聲音攻擊力有多強的粉絲「攻擊」，即便她轉身規勸，但對方不願改善，還態度很差地說「大家都一樣」，讓她回家後一連幾天左耳都短暫失聰。

原PO說，她已經確認對方身分，也考慮過如果真的永久性受損，要提出告訴，一來是對方當下態度很差，二來是影響她整場觀看體驗，第三是若真的造成一輩子傷害，她真的會無法原諒，所幸醫生說只是因突然噪音的短暫性受損，會持續大概一週。

網友意見兩極　有人酸「演唱會能多小聲」

網友們看完意見兩極，有人不以為然「叫聲超級正常，又不是故意在你耳朵旁叫，要安靜請去看音樂會」、「台上藝人都會偶爾要大家大聲叫，或問『你們的聲音在哪裡』，你能期望演唱會多小聲呢？」

不過，也有苦主認同，「我也被後面的叫到當天有一邊耳朵直接短暫性失聰，當下覺得很恐慌」、「最後一個影片我戴著耳機聽都覺得不舒服了，何況是叫一整場」、「同為受災戶，到現在耳朵都還是很痛」。

還有人說，「演唱會有尖叫聲很正常，但這個殺豬聲完全不對吧」、「幫補血，站區貼很近又站在別人前面，這跟在耳邊叫也沒什麼兩樣了吧，留言有些人是分不清楚『大聲』跟『音量大到會讓人耳朵受傷』兩種程度嗎？」

對此，原PO回應，已經在挑選演唱會用耳塞，不用以什麼「演唱會就是要大聲」、「叫我不要看」或是說「你自己耳朵脆弱」來酸我，「連基本禮貌都做不到的人，祝你一輩子偶像眼裡沒有你。」

01/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

韓團演唱會失聰

