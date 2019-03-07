竊取小貨車塗漆變裝　鷹眼警一眼識破找回

▲台南市警六分局鹽埕派出所警員許智豪，為陳姓民眾尋回賴以維生17年的小貨車，受到陳男感激。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「波麗士大人請幫幫忙，我小貨車不見了！」，台南市警六分局3月6日上午9時許，接獲一名陳姓男子報案，稱放於住家外賴以維生的17年老貨車遭竊，周遭遍尋不著，進而求助警方協尋，警方花不到7小時，即找到被竊小貨車，通知車主領回，車主焦慮的心瞬轉輕鬆。

該自小貨車是陳姓民眾平日去田間種柚子的生財工具，鹽埕派出所警員許智豪於6日下午擔服勤查勤務時，想到上午有通報一件汽車竊案，該貨車於中華西路上失竊，故沿線找尋，最終是於中華西路與中華北路附近，發現有一台自小貨車，前後車牌被拔起，車身下緣處遭黑漆塗黑，特別的外觀吸引住許員的眼光。

經下車細查，發現該車車身下緣黑漆是剛漆上不久，疑為竊嫌為掩人耳目，特別拿黑色瀝青油漆，把小貨車四周原本有車牌號碼之處塗黑，馬上通知所內警力前來支援，用去漬油進行擦拭車身，始露出原本之車號，再用警用電腦M-police進行查詢，BINGO！果真是早上才剛遭竊的該部17年老貨車，連忙通知車主前來確認領回。警方目前調閱影像追查竊嫌中。

警員許智豪鷹眼般地在路上搜尋車輛，找回陳姓男子賴以維生的小貨車，使得陳男生計上不致斷炊，陳男對警方積極、迅速、視民如親的精神揪感心，深深表達感謝及感激之意。

第六分局長許坤田表示，許智豪平時表現廣受各級長官肯定，此次能「同理心」感受民眾的焦急心情，積極熱心偵辦刑案，足為分局之表率，將公開表揚鼓勵。