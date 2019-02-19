你否認！那我作證！　鷹眼巡佐讓毒犯低頭認罪

▲46歲吳姓男子持有毒品被市警六分局警方攔查，吳嫌伺機將毒品丟垃圾桶，企圖逃避刑責，但被陳姓巡佐看在眼裡，仍得乖乖認罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

46歲吳姓男子持有毒品被市警六分局警方攔查，吳嫌佯裝配合，並要動要求到超商內接受盤查，並伺機將毒品丟垃圾桶，企圖逃避刑責，殊不知一舉一動被陳姓巡佐看在眼裡，吳嫌否認持毒，警方嗆如不承認他會出庭指證，吳嫌只好乖乖認罪，全案依毒品罪嫌送辦。

這名46歲吳姓男子住東區，平日以清潔工作為業，有20幾項前科清一色都是毒品。2月17日下午16時許，台南市警六分局金華所員警，發現他市區超商前形跡可疑，當場攔查。46歲吳姓犯嫌向警方坦承他有吸食海洛因習慣，但他沒攜帶違禁物，如果員警要查證他的身分，最好到超商內，在大馬路邊被認識的街坊鄰居看到，不太好意思。年輕員警雖覺得納悶，但為顧及當事人名譽，也只好答騎士要求。

當時支援的陳姓巡佐已趕至現場，他看吳嫌表情緊張，卻故作鎮定，且提出要求要到超商內去，老巡佐當時心裡已有底，猜到這是吳嫌預備脫罪的下一步。

吳嫌走進超商時，身體故意緊貼垃圾桶，趁年輕員警向店員商借廁所要盤查時，轉身瞬間把毒品丟入垃圾桶內，還故意玩起菸盒拋接戲法，意圖轉移員警注意力，但陳巡佐銳利鷹眼當場目睹，直問吳嫌：「你丟甚麼東西到垃圾桶？」。吳嫌還否認：「沒有阿，垃圾桶的東西跟我沒關係！我怎會知道！」。陳巡佐反嗆：「我都親眼看到了，你還說沒有，你不承認沒關係，我親自出庭作證」，吳嫌這才坦承毒品是他丟的，警方當場查扣海洛因3包，各含袋毛重0.22公克、0.26公克、0.56公克，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

金華所陳姓巡佐經驗豐富幹練，當警員就是緝毒高手，也因績效卓著擢升巡佐，是所內很多年輕員警學習榜樣，不少員警譽稱陳巡佐肉眼是「毒品辨識系統」。陳巡佐說持有毒品犯嫌遇到警察盤查時，常利用地形地物丟棄毒品、例如水溝旁、樹叢，當他聽到吳嫌提出要求說要進入超商，他就猜測嫌犯想趁隙把毒品丟入垃圾桶以脫罪。

市警六分局呼籲青少年勿因一時好奇，而誤踏進毒品陷阱，警方會加強公共區域的臨檢掃蕩，並持續執行「緝毒、打詐」，取締非法持有及販賣毒品等犯罪以淨化社會治安。