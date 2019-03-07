全國私校工會痛批：新南向專班變成「廉價外勞的後門」

▲簡報介紹，東南亞實習生喜歡加班，還能做危險工作。（圖／翻攝自東南科技大學簡報）

記者胡順惠／台北報導

東南科大近日被爆出，在廠商的合作計畫書中標榜外籍生「僱用成本低」、「喜歡加班」、「能擔任危險工作」、「不採用一例一休，比傳統移工還省3628元」等優點。全國私校工會痛批，學校巧思設計，遊走法令的灰色地帶，新南向國際產學專班計畫已被濫用為引進廉價外勞的後門。

「終於可以了解為什麼廠商會積極僱用外籍學生！」全國私校工會今（7）日發布聲明稿指，東南科大流出的產學計畫毫不掩飾、開宗明義明講，，新南向產學專班的目的是「運用國際專班招募人力」、「採用實習制度滿足產業需求」，擺明了就是要利用國際產學專班為廠商引進外籍勞工。

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▲簡報介紹，東南亞實習生不需遵守一例一休，每月再省3628元。

全國私校工會指出，據東南科大的計畫書，廠商僱用外籍生的優勢包含各行各業皆可申請、無外勞配額申請問題、免受營業額限制、不受一例一休制度管制、可辦理企業節稅政策、免新增廠也可申請，還必較與傳統外勞的優缺點，更得出僱用外籍生「完勝」外勞的結論。

全國私校工會表示，東南科技大學的這份資料已充分顯示，教育部的新南向國際產學專班計畫已被濫用成為引進廉價外勞的後門。工會呼籲，勞動部和教育部應儘速檢討制度的缺失、防堵漏洞，以免國家花大筆經費補助各大學開辦的國際產學專班，卻反而破壞勞動市場、損害外籍生受教權，並讓台灣賠上國際形象。

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