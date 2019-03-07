東南科大標榜外籍生「喜歡加班、免一例一休」　副校長道歉

▲簡報介紹，東南亞實習生雇用成本低、喜歡加班，還能做危險工作。（圖／翻攝自東南科技大學簡報，下同）

記者胡順惠／台北報導

從康寧大學、醒吾科技大學、育達科技大學從去年開始連環爆出東南亞招生亂象，昨又傳出東南科大發給廠商的合作計畫書中，打出「僱用成本低」、「喜歡加班」、「能擔任危險工作」、「不採用一例一休，比傳統移工還省3628元」等標語。事發之後，東南科大為「誤導」道歉，承諾未來會依相關規定辦理，確保學生實習權益。

蔡政府上台力推新南向政策，許多大專院校跟進招生，但陸續爆出外籍學生來台淪為苦工，從最一開始是康寧大學斯里蘭卡生控淪屠宰工；再來是醒吾科大印尼生淚哭成工廠黑工；近期則是育達科大菲律賓碩士生淪為超時奴工等，重挫新南向招生形象，都是求助學校無門後只好找上立委，召開記者會在鏡頭前面忍不住落淚，揭露實習工作中諸多不合理待遇。

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▲東南科技大學。（圖／翻攝自Google Map）

有網友在臉書上披露一份「新南向政策─產學國際專班」產業實習推動計畫書，內容將實習生拿來跟傳統移工做比較，在成本控管上，因為實習生不適用一例一休、只採用學生保險、無就業安定費，每月能幫僱主省下3628元，另外實習生還有僱用成本低；工作配合度高，喜歡加班；擔任辛苦工作、骯髒、危險、輪班工作等優點。

【附件】新南向專班實習生簡報

據《自由時報》報導，東南科大副校長董益吾6日承認，原計畫內容確實不妥，也與教育部規定不符，已撤除舊案，目前均符合政府規範，引入兩期越南生、達三班共百餘人，實習工作及薪資待遇皆合法，不得上大夜班等。

▼簡報介紹，東南亞實習生不需遵守一例一休，每月再省3628元。

東南科技大學聲明稿全文如下：

1. 近有網友披露本校新南向國際產學合作專班，於107年5月發函公會徵詢所屬廠商提供外籍生實習機會所附的簡報檔案，對外籍勞工與外籍生的比較說明中，因作業疏失有不當的文字敘述，致有誤導之嫌，本校深切檢討後，特別發此聲明稿向社會大眾致歉。



2. 本校於106學年度第2學期奉教育部核定新南向國際產學合作專班「觀光休閒餐旅學程」1班，經過大一課程學習後，已於108年3月1日起開始校外實習，實習機構如下：圓山大飯店18名、海灣假日酒店（假日飯店）3名、點點心股份有限公司4名，共25名學生。



3. 該班目前實習狀況如下：為確保學生實習權益保障，實習條件與學生權益均比照勞基法要求辦理，實習期間依照本校「學生專業實務實習辦法」指派輔導老師定期至實習單位查訪，以確保實習內容與課程符合。



4. 本校新南向國際產學合作專班，均依教育部及勞動部相關規定辦理，隨時配合教育部與勞動部蒞校訪視。